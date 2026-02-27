Meta Platforms vừa công bố loạt biện pháp pháp lý và công nghệ mới nhằm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo xuyên biên giới, trong đó có động thái khởi kiện một cá nhân tại Việt Nam vì hành vi lách hệ thống kiểm duyệt để phát tán nội dung gian lận.

Theo thông tin từ Meta, doanh nghiệp này đã nộp đơn kiện một cá nhân tên L.V.L với cáo buộc sử dụng kỹ thuật “cloaking” (ngụy trang liên kết) để qua mặt quy trình xét duyệt quảng cáo. Thủ thuật này cho phép đối tượng hiển thị một nội dung hợp lệ với hệ thống kiểm duyệt, nhưng chuyển hướng người dùng sang trang web khác khi họ nhấp vào quảng cáo.

Meta đã nộp đơn kiện một cá nhân tên L.V.L với cáo buộc sử dụng kỹ thuật “cloaking” để lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Bằng cách đó, đối tượng đã triển khai các chiến dịch mạo danh thương hiệu lớn như Longchamp, quảng bá các chương trình giảm giá sâu nhằm thu hút người tiêu dùng. Khi tương tác, người dùng bị dẫn tới các website giả mạo, được thiết kế tinh vi để yêu cầu nhập thông tin thẻ tín dụng với lý do thanh toán đơn hàng.

Trên thực tế, nạn nhân không nhận được sản phẩm. Thay vào đó, thông tin thẻ bị thu thập và phát sinh các giao dịch trừ tiền trái phép, trong nhiều trường hợp diễn ra định kỳ mà chủ thẻ không hay biết.

Đại diện Meta cho biết nền tảng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phân tích hành vi, phát hiện sớm và chặn các chiến dịch sử dụng cloaking, vốn ngày càng tinh vi và khó nhận diện bằng phương pháp thủ công.

Song song với biện pháp pháp lý, công ty cũng mở rộng giám sát đối với hệ sinh thái đối tác. Theo đó, Meta đã gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm tới 8 cựu đối tác doanh nghiệp bị cho là cung cấp dịch vụ lách luật, bao gồm khôi phục tài khoản quảng cáo trái phép hoặc cho thuê quyền truy cập vào các tài khoản quảng cáo “sạch” nhằm né cơ chế kiểm duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Meta cho biết đã xử lý gần 12 triệu tài khoản lừa đảo trên phạm vi toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, nền tảng này đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung vi phạm và đình chỉ hơn 116.000 tài khoản Facebook. Khoảng 65% số trường hợp được hệ thống tự động phát hiện và xử lý trước khi có báo cáo từ người dùng.

Tại Việt Nam, Meta đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung vi phạm và đình chỉ hơn 116.000 tài khoản Facebook. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài Việt Nam, Meta cũng đang theo đuổi các vụ kiện tại Brazil và Trung Quốc nhằm vào những đường dây sử dụng chiêu trò “celeb bait”, mạo danh người nổi tiếng để dụ dỗ người dùng. Các nhóm này khai thác công nghệ cắt ghép hình ảnh và giọng nói để quảng bá sản phẩm y tế trái phép hoặc mời gọi đầu tư gian lận.

Để ứng phó, Meta cho biết đã thiết lập cơ chế bảo vệ đặc biệt cho hơn 500.000 người nổi tiếng trên toàn cầu, nhằm hạn chế tình trạng giả mạo hình ảnh và khai thác danh tiếng trái phép.

Động thái pháp lý mới nhất cho thấy nền tảng này đang chuyển từ biện pháp xử lý nội bộ sang truy cứu trách nhiệm trực tiếp các cá nhân và tổ chức đứng sau hoạt động lừa đảo, trong bối cảnh các chiêu thức gian lận trực tuyến ngày càng phức tạp và mang tính toàn cầu.