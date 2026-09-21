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Facebook gặp sự cố, người dùng Việt Nam, Mỹ khó truy cập

Mạnh Hùng
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Facebook gặp sự cố ngày 21/9, khiến phiên bản web chỉ hiển thị logo, không thể tải nội dung, trong khi ứng dụng di động cũng gặp khó khăn.

Facebook gặp sự cố vào sáng 21/9, khiến người dùng khó truy cập cả trên trình duyệt web và ứng dụng di động. Trên web, trang Facebook có thời điểm chỉ hiển thị logo, không thể tải bảng tin và các nội dung mới.

Theo ghi nhận, từ khoảng 8h ngày 21/9, người dùng tại Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn khi truy cập Facebook trên trình duyệt. Sau khi mở trang web, giao diện chỉ hiển thị logo Facebook, trong khi các nội dung như bảng tin, bài viết, hình ảnh không được tải.

Sự cố Facebook khiến người dùng Việt Nam và Mỹ khó truy cập vào ngày 21 / 9 - Ảnh 1.

Facebook gặp sự cố truy cập. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Một số trường hợp có thể đăng nhập nhưng không thể truy xuất thông tin hoặc phải chờ rất lâu để nội dung xuất hiện.

Trên ứng dụng Facebook dành cho điện thoại, tình trạng cũng diễn ra nhưng không hoàn toàn mất kết nối. Người dùng vẫn có thể truy cập một số nội dung, song bảng tin chính không cập nhật các bài viết mới nhất. Một số tính năng và nội dung khác vẫn có thể sử dụng.

Sự cố Facebook khiến người dùng Việt Nam và Mỹ khó truy cập vào ngày 21 / 9 - Ảnh 2.

Số lượng báo cáo sự cố tăng đột biến sáng 21/9. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Sự cố không chỉ được ghi nhận tại Việt Nam. Theo Reuters , hàng nghìn người dùng tại Mỹ báo cáo Facebook gặp vấn đề trong tối 20/9 theo giờ địa phương, với hơn 17.000 báo cáo được Downdetector ghi nhận tại thời điểm 21h11 EDT (giờ miền Đông - cùng thời điểm với Việt Nam). Instagram cũng có hơn 5.000 báo cáo.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến Facebook gặp sự cố. Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng này. Dữ liệu từ các nền tảng theo dõi sự cố như Downdetector chủ yếu dựa trên báo cáo của người dùng, do đó không phản ánh chính xác tổng số người bị ảnh hưởng.

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