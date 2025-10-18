FAB-3000 đánh sập cầu, chia cắt Sloviansk và Krasny Liman

Theo video đăng tải trên kênh Telegram “Lữ đoàn Sever-V”, Quân đội Nga đã phá hủy cây cầu bắc qua sông Seversky Donets nối giữa Sloviansk (Slavyansk) và Krasny Liman bằng một cuộc tấn công của bom hạng nặng FAB-3000, cắt đứt sự liên hệ giữa hai cứ điểm quan trọng của Ukraine ở vùng Donetsk.

Như có thể thấy trong đoạn phim, cây cầu bắc qua sông Seversky Donets đã bị bom có hệ thống điều chỉnh dẫn đường của Nga phá hủy với độ chính xác rất cao, xé cây cầu thành 3 đoạn.

Bên cạnh cây cầu đường bộ này, có thể thấy rõ là cây cầu đường sắt nằm song song cũng đã bị đánh sập, các nhịp đều rơi xuống lòng sông.

Theo các quan chức quân sự Nga, việc tiếp tế cho nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Krasny Liman từ hướng Sloviansk hiện đã không thể thực hiện được bằng các tuyến đường cơ giới.

Thực tế này là bằng chứng gián tiếp nữa cho thấy Lực lượng Vũ trang Nga có thể không cần triển khai một cuộc tấn công trực tiếp vào Krasny Liman, mà chỉ cần đánh vòng qua, cắt đứt nguồn tiếp tế và cô lập khu định cư này trong một chảo lửa là sẽ khiến Krasny Liman nguy khốn.

Điều này sẽ cho phép Lực lượng Vũ trang Nga tiết kiệm cả thời gian và nhân lực để tiến về phía khu vực 2 thành phố Slovyansk-Kramatorsk được coi là trục phòng thủ mạnh nhất ở Donetsk nói riêng và Donbass nói chung, nơi hiện cũng đang dần bị cắt đứt nguồn tiếp tế.

Cần lưu ý rằng, chiến thuật không trực tiếp tấn công mà bao vây chia cắt các trung tâm dân cư lớn của Nga đã được chứng minh hiệu quả tại các trận chiến tiêu biểu ở Donetsk như trận Ugledar (Vuhledar), Selidovo (Silidove), Avdiivka, Bakhmut…, chúng đều đã được tiến hành theo cách này.

Trận chiến giành giật 2 thành phố lớn ở Donetsk khác là Pokrovsk-Myrnohrad và Kostiantynivka cũng đang diễn ra theo hướng tương tự.

Cần lưu ý rằng, song song với việc phá hủy hệ thống liên lạc hậu cần trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, lực lượng Nga cũng đang tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt của đối phương ở hậu phương, làm suy giảm đáng kể khả năng vận chuyển nhân sự và trang thiết bị của Quân đội Ukraine.