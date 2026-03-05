Một tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel đã bắn hạ một máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 của Không quân Iran trên bầu trời Tehran.

Bộ Quốc phòng Israel đã xác nhận việc bắn hạ chiếc Yak-130 và công bố đoạn hội thoại giữa Bộ Tư lệnh Không quân và phi công lái chiếc F-35I.

Trước đó, đoạn phim ghi lại cảnh máy bay Yak-130 và MiG-29 của Iran bay trên không phận nước này đã được công bố. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một phi cơ có người lái bị máy bay chiến đấu F-35 bắn hạ.

"Vụ bắn hạ máy bay lịch sử trên bầu trời Tehran là minh chứng cho sức mạnh của Không quân Israel và quyết tâm cá nhân. Nhiệm vụ tiếp theo đang chờ anh", Tư lệnh Không quân Israel nói với phi công lái chiếc F-35I.

Đoạn hội thoại giữa Bộ Tư lệnh Không quân và phi công lái chiếc F-35I.

Trước khi chiến tranh nổ ra vào tháng Giêng, Không quân Israel (IAF) đã nhận thêm 3 chiếc F-35I, nâng tổng số tiêm kích Adir đang phục vụ trong biên chế IAF lên đến 48 chiếc.

Chuyên gia phân tích của Dead District cũng đã công bố đoạn video ghi lại cảnh được cho là mảnh vỡ máy bay Yak-130 rơi xuống mặt đất.

Iran đã nhận những chiếc Yak-130 đầu tiên từ Nga vào năm 2023 để huấn luyện phi công địa phương trước khi tiếp nhận các tiêm kích Su-35 tối tân - loại máy bay vẫn chưa được giao.

Hình ảnh được cho là chiến đấu cơ Yak-130 của Iran rơi xuống mặt đất.

Máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 được phát triển bởi Cục Thiết kế Nhà nước Yakovlev của Nga, phối hợp với công ty Alenia Aermacchi của Ý.

Chiếc phi cơ này được thiết kế để thay thế L-39. Sau khi người Ý rút khỏi dự án, họ đã tạo ra phiên bản máy bay huấn luyện chiến đấu của riêng mình - chiếc M-346.

Sau đó máy bay Yak-130 được Nga hoàn thiện nốt và sản xuất tại Nhà máy Hàng không Irkutsk.

Trước đây, công ty Motor Sich của Ukraine đã cung cấp cho Nga động cơ phản lực AI-222-25 cho các máy bay này. Năm 2015, Moskva tuyên bố sẽ hoàn toàn nội địa hóa việc sản xuất động cơ tại tổ hợp Salyut.

Người Nga đang định vị Yak-130 như một loại phi cơ có thể được sử dụng để huấn luyện phi công cho cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5.