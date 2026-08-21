F-16V Block 70 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống tác chiến điện tử Viper Shield

Máy bay chiến đấu F-16V Block 70 Mỹ bán cho khách hàng sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử trên không Viper Shield.

“Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho Peru một giải pháp tác chiến điện tử rủi ro thấp thông qua dây chuyền sản xuất hiện có, chương trình thử nghiệm bay và chuỗi cung ứng của công ty”, ông Christopher Ebley, Chủ tịch bộ phận Truyền thông và Thống lĩnh Phổ tần của nhà sản xuất L3Harris cho biết.

Theo ông Ebley, đã có 8 quốc gia lựa chọn hệ thống Viper Shield và công ty đang đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng đơn đặt hàng 233 thiết bị. Cần nhớ rằng Không quân Peru và Lockheed Martin đã ký hợp đồng cung cấp lô máy bay chiến đấu F-16C/D Block 70 đầu tiên vào tháng 4/2026.

Trước đó, Lockheed Martin đã giảm giá thành các tiêm kích chào bán cho Peru để phù hợp với ngân sách do chính phủ nước này đề ra. Trong khi đề nghị ban đầu bao gồm việc bán 12 chiếc F-16C/D Block 70 với giá 3,42 tỷ USD, thì văn bản đề xuất 24 máy bay cùng loại với giá 3,5 tỷ USD.

Sau đó vào ngày 14/8, có thông tin cho biết Peru đang chuẩn bị mua lô thứ hai gồm 12 máy bay chiến đấu F-16 Block 70. Chương trình tái vũ trang của Không quân Peru dự định mua tổng cộng 24 tiêm kích loại này.

Hình minh họa hệ thống tác chiến điện tử Viper Shield.

Hệ thống tác chiến điện tử Viper Shield được phát triển bởi L3Harris với sự hợp tác của Lockheed Martin và Không lực Mỹ. Tổ hợp này bao gồm một bộ thu cảnh báo radar kỹ thuật số hoạt động phối hợp với radar AN/APG-83 trên tiêm kích F-16V.

Ngoài ra, tổ hợp còn được trang bị hệ thống gây nhiễu tần số vô tuyến kỹ thuật số dựa trên công nghệ bộ nhớ, giúp tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa hiện đại.

Trên máy bay chiến đấu F-16V, hệ thống Viper Shield tạo ra một lá chắn điện tử ảo giúp tăng cường an ninh cho máy bay, nhờ hệ thống gây nhiễu tần số vô tuyến kỹ thuật số đa tần.