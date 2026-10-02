Đến cuối năm 2026, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ không còn máy bay chiến đấu F-16 nào hoạt động được.

Tiêm kích F-16 của Ukraine.

Hết máy bay

Những chiến đấu cơ này cần bảo trì chuyên sâu, có thể kéo dài đến 40 tuần. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu tên lửa dành cho chúng.

Báo Gazeta.Ru dẫn nguồn từ tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Ukraine có thể đối mặt với tình trạng thiếu máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất ngay trong cuối năm 2026.

"Hiện hơn một nửa số máy bay F-16 của Ukraine đang trong tình trạng bảo trì không rõ ràng. Với tốc độ sử dụng và bảo trì hiện tại, Ukraine sẽ sử dụng hết số máy bay còn lại vào cuối năm nay", tờ WSJ, viết.

Bài báo lưu ý sau 300 giờ bay, máy bay chiến đấu F-16 cần được kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo động cơ, hệ thống điện tử hàng không, hệ thống thủy lực, đường dẫn nhiên liệu và các hệ thống khác hoạt động tốt.

Tại Mỹ, quy trình này thường mất từ 2 đến 6 tuần, nhưng ở Bỉ, nơi máy bay quân sự của Ukraine được bảo dưỡng, nó có thể kéo dài đến 40 tuần.

Hơn nữa, máy bay chiến đấu cần bảo dưỡng chuyên sâu hơn trong điều kiện chiến đấu so với thời bình. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do thiếu hụt các linh kiện chuyên dụng, dẫn đến chậm trễ sửa chữa.

"Đây là một thất bại trong hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, đang biến thành một cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực phòng không không quân", Thiếu tướng David Deptula, cựu sĩ quan Không quân Mỹ, nhấn mạnh.

Trước thềm sự kiện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bỉ đã hứa sẽ chuyển giao 3 máy bay chiến đấu F-16 cho Lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối năm 2026.

Bất chấp tình hình hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục huấn luyện quân nhân Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Theo báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, việc huấn luyện phi công diễn ra từ 1/4 đến 30/6/2026.

Vô dụng khi không có vũ khí

Lực lượng vũ trang Ukraine cũng buộc phải tiết kiệm tên lửa AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM cho máy bay chiến đấu F-16.

Theo báo Mỹ, tình trạng thiếu tên lửa đã trở nên nghiêm trọng đến mức các phi công buộc phải chỉ dựa vào pháo trên máy bay.

"Đúng vậy. Bất kỳ máy bay nào không có vũ khí đều vô dụng. Chỉ huy của Sư đoàn 107 thuộc Không quân Ukraine, với mật danh "Phantom" cho biết.

Thông tin này đã được cựu thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Ukraine, Yulia Mendel, xác nhận. Trên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội X, bà cho biết: "Ukraine gần như đã cạn kiệt tên lửa dùng cho máy bay chiến đấu F-16".

Do đó, Lực lượng vũ trang Ukraine đang theo dõi sát sao từng giờ từng phút việc vận chuyển đạn dược mới, cố gắng xác định xem liệu chúng có đến trước cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo của Nga hay không.

Ukraine hiện đang đàm phán với các nước châu Âu và các công ty quốc phòng để mua "hàng chục nghìn" viên đạn 20mm cho máy bay chiến đấu F-16.

Mặc dù những tên lửa này có sẵn trong kho của nhiều quốc gia, nhưng không giống như tên lửa dành cho hệ thống phòng không đang khan hiếm, Ukraine cần chúng "với số lượng lớn".

Lực lượng vũ trang Ukraine dự định sử dụng chúng để chống lại máy bay không người lái phản lực Nga đang rất tích cực sử dụng.

"Điều đáng chú ý là Ukraine đã mất một số lượng lớn máy bay F-16 do các nhà cung cấp phương Tây chuyển giao chính trong các nỗ lực đánh chặn máy bay không người lái tấn công của Nga", chỉ huy Phantom nói.

Như Sergei Lebedev, điều phối viên của tổ chức ngầm thân Nga Mykolaiv, giải thích, Lực lượng vũ trang Ukraine đang ngày càng phải điều động nhiều máy bay chiến đấu để săn lùng tên lửa hành trình do thiếu tên lửa đánh chặn cho hệ thống tên lửa Patriot.