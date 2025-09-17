Giới truyền thông Ba Lan mới đây đã vạch trần một sự thật bị che giấu là: Không phải máy bay không người lái Geran của Nga đã phá hủy một ngôi nhà ở Ba Lan, mà chính tên lửa AIM-120 AMRAAM từ máy bay chiến đấu F-16 của Không quân nước này mới là thủ phạm “tiêu diệt nhà dân”.

Theo đó, trong một hoạt động ngăn chặn đợt tấn công gần đây của máy bay không người lái Geran Nga, một tên lửa không đối không phóng từ một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở làng Wyryki Wola, hạt Włodawa, tỉnh Lublin, giáp biên giới với Belarus.

Được biết, một ngôi nhà của cư dân đã bị hư hại, đặc biệt là mái nhà và trần nhà bị sập, nhưng may mắn là chủ nhà vẫn sống sót, khi bà đã rời khỏi phòng ngủ vài phút trước khi một vật thể giáng xuống ngôi nhà.

Sự việc này đã được báo Rzeczpospolita đưa tin vào ngày 16 tháng 9, cung cấp một số chi tiết về vụ việc.

Theo báo này, kể từ ngày 10 tháng 9, văn phòng công tố khu vực Ba Lan đã che giấu thông tin về “vật thể bay không xác định” có mảnh vỡ rơi xuống ngôi nhà nói trên.

Mảnh vỡ tên lửa AIM-120 AMRAAM đã được tìm thấy

Văn phòng công tố Lublin, với sự hỗ trợ của các chuyên gia, đã dễ dàng xác định được xác của 17 máy bay không người lái, nhưng họ lại kiên quyết từ chối bình luận về việc chính xác vật gì đã rơi xuống ngôi nhà ở Wyryki Wola.

Văn phòng công tố thông báo rằng, hiện tại, vẫn chưa xác định được vật thể này là máy bay không người lái hay các mảnh vỡ của một thiết bị khác.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng giữ im lặng tuyệt đối, các đại diện của cơ quan này từ chối đưa ra bình luận về vụ việc vô lý này.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự của tờ báo này xác nhận rằng, không phải UAV Geran Nga đã bắn trúng ngôi nhà ở Ba Lan, mà là tên lửa AIM-120 từ máy bay chiến đấu F-16 của không quân nước này.

“Đó là một tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM phóng từ máy bay F-16 của chúng tôi, đã gặp sự cố dẫn đường giữa chừng và không thể khai hỏa.

May mắn thay, nó không bị kích hoạt hay phát nổ vì ngòi nổ đã bị vô hiệu hóa” - nguồn tin giải thích với ấn phẩm.