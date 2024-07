F-16 đã tới Ukraine nhưng chỉ dám bay loanh quanh gần nhà?

Tờ báo Mỹ The Washington Post hôm 28/7 đưa tin, các máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon do Mỹ chế tạo đã được chuyển tới Ukraine, nhưng chúng sẽ không thể tác động đến tình hình trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt, vì lí do rất đơn giản là chúng sẽ không dám bay tới khu vực chiến sự.

Ấn phẩm Mỹ lưu ý rằng, một thực tế khác là việc Không quân Ukraine sở hữu quá ít máy bay, các phi công của họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, thêm vào đó, lực lượng phòng không và không quân hùng mạnh của Nga sẽ không cho phép chúng hoạt động hiệu quả.

Do đó, những chiếc F-16 đầu tiên rất có thể sẽ dùng để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, thay vì tấn công quân đội Nga và các bàn đạp trú quân, điểm triển khai hỏa lực của Nga trên mặt trận.

Các quan chức cho biết, ít nhất là trong nửa năm đầu, các máy bay này sẽ bay gần các sân bay Ukraine, không thể bay quá gần tiền tuyến, nghĩa là chúng không thể ngăn chặn được các máy bay Nga tấn công sang lãnh thổ Ukraine từ không phận Nga.

Một vấn đề khác mà Kiev phải đối mặt là việc quân đội Nga liên tục tấn công phá hủy các sân bay Ukraine nên không có địa điểm nào được coi là an toàn để triển khai máy bay phương Tây.

Các quan chức Ukraine mà tờ báo Mỹ nói chuyện đã kể về một cuộc tấn công vào sân bay ở Kremenchug bởi hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga từ lãnh thổ Crimea. Theo những người đối thoại với ấn phẩm, Liên bang Nga đang thử nghiệm khả năng đánh bại F-16 ở khoảng cách xa.

Cuối cùng, Lực lượng Không quân Ukraine đơn giản là không có đủ phi công có khả năng lái máy bay chiến đấu F-16. Trên thực tế, đây là câu trả lời cho câu hỏi tại sao việc giao máy bay bị trì hoãn. Thêm vào đó, Ukraine hiện cũng không có nhân viên kỹ thuật và phục vụ được đào tạo cho máy bay F-16.

Trước đây, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã hứa cung cấp cho Ukraine 80 máy bay chiến đấu F-16. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, giới lãnh đạo khối này đã thông báo rằng, Kiev sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên vào cuối tháng 7 năm nay.

Tuy nhiên, The Washington Post nhấn mạnh rằng, việc giao số máy bay này có thể mất vài năm và trong năm nay Ukraine sẽ không thể tiếp nhận quá 20 máy bay chiến đấu và chỉ có 6 phi công có thể lái chúng.

Do đó, rất có thể sẽ có một số lượng lớn các phi công quân sự Mỹ và NATO đã nghỉ hưu sẽ tới Ukraine chiến đấu cho Kiev dưới danh nghĩa phi công đánh thuê và đó có thể sẽ là những người sẽ trực tiếp đương đầu với lực lượng phòng không và không quân cực mạnh của Nga.