Tiền điện tăng cao không phải lúc nào cũng đến từ việc sử dụng nhiều thiết bị. Trên thực tế, có một dạng tiêu thụ điện mà nhiều người không để ý, đó là “điện chờ” - lượng điện các thiết bị vẫn sử dụng dù đã tắt. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hầu hết thiết bị hiện đại không tắt hoàn toàn khi dùng remote hay nút nguồn, mà chuyển sang trạng thái chờ để sẵn sàng hoạt động lại. Chính điều này khiến điện vẫn bị tiêu thụ liên tục 24/7.

1. Tivi và đầu thu truyền hình là nhóm thiết bị phổ biến nhất trong tình trạng này. Khi tắt bằng remote, tivi không ngắt hẳn điện mà vẫn duy trì hoạt động của bộ nhận tín hiệu, vi mạch và đèn báo. Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ không lớn, nhưng do kéo dài suốt ngày đêm nên vẫn góp phần làm tăng hóa đơn điện nếu không được ngắt nguồn hoàn toàn.

2. Router Wi-Fi và modem internet cũng là thiết bị “chạy ngầm” điển hình vì gần như không bao giờ được tắt. Để duy trì kết nối, nhiều gia đình để Wi-Fi hoạt động 24/24, kể cả khi ngủ hoặc đi vắng. Dù công suất mỗi thiết bị không cao, nhưng việc vận hành liên tục khiến lượng điện tiêu thụ tích lũy theo thời gian không hề nhỏ.

3. Sạc điện thoại và laptop cắm sẵn ổ điện là thói quen rất phổ biến. Nhiều người có xu hướng để nguyên củ sạc trên ổ điện cho tiện sử dụng mà không biết rằng ngay cả khi không sạc, thiết bị này vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Khi duy trì thói quen này trong thời gian dài, phần điện tiêu hao tưởng chừng không đáng kể lại trở thành khoản “hao hụt” đáng lưu ý.

4. Lò vi sóng và bếp điện có màn hình hiển thị cũng thuộc nhóm tiêu thụ điện liên tục dù không sử dụng. Những thiết bị này cần duy trì nguồn điện để hiển thị giờ, đèn LED hoặc bảng điều khiển. Chính việc hoạt động âm thầm này khiến chúng luôn tiêu thụ điện ở mức thấp nhưng ổn định trong suốt thời gian dài.

5. Máy tính, máy in và các thiết bị văn phòng thường không tắt hoàn toàn mà chuyển sang chế độ chờ hoặc sleep. Ở trạng thái này, thiết bị vẫn duy trì một số hoạt động như giữ dữ liệu, chờ lệnh khởi động hoặc cập nhật hệ thống. Vì vậy, nếu không ngắt điện hoàn toàn, chúng vẫn tiếp tục tiêu thụ điện mà người dùng khó nhận ra.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để tránh tình trạng tốn điện vô ích do các thiết bị “chạy ngầm”, người dùng cần thay đổi thói quen sử dụng điện trong gia đình. Việc chỉ tắt thiết bị bằng remote hoặc nút nguồn là chưa đủ, bởi phần lớn thiết bị vẫn duy trì trạng thái chờ và tiếp tục tiêu thụ điện.

Để hạn chế tình trạng này, các gia đình nên lưu ý một số điểm sau:

- Ngắt hoàn toàn nguồn điện khi không sử dụng: Với các thiết bị như tivi, đầu thu, lò vi sóng hay máy tính, nên rút phích cắm hoặc tắt ổ điện thay vì chỉ bấm nút tắt thông thường. Đây là cách đơn giản nhất để chấm dứt hoàn toàn điện chờ.

- Sử dụng ổ cắm có công tắc : Thay vì phải rút từng thiết bị, ổ cắm có công tắc giúp ngắt điện đồng loạt nhanh chóng, vừa tiện lợi vừa giảm nguy cơ quên.

- Không để sạc cắm liên tục 24/24: Thói quen cắm sẵn sạc điện thoại, laptop tưởng như vô hại nhưng lại gây tiêu hao điện âm thầm. Tốt nhất nên rút ra khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng.

- Tắt Wi-Fi khi không cần thiết : Với những gia đình không sử dụng internet vào ban đêm hoặc khi đi vắng, việc tắt router có thể giúp giảm một phần điện năng tiêu thụ liên tục.

- Kiểm tra lại các thiết bị ít dùng : Nhiều thiết bị như máy in, loa, đầu kỹ thuật số… thường xuyên được cắm điện nhưng ít khi sử dụng. Đây chính là nhóm dễ gây hao điện mà người dùng ít chú ý nhất.

- Hình thành thói quen kiểm tra trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ : Chỉ cần dành vài phút kiểm tra lại các thiết bị đang cắm điện cũng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ không cần thiết.

Nhìn chung, những thay đổi này không quá phức tạp nhưng nếu duy trì đều đặn sẽ giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi tháng, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.