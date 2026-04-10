Quý I năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột tại khu vực Trung Đông tác động đến nguồn cung và biến động giá năng lượng toàn cầu; chính sách thuế quan của Hoa Kỳ có nhiều thay đổi, gia tăng rủi ro đối với thương mại quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nhằm khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động ổn định và đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; đặc biệt đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện lớn: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 28,6 tỷ kWh. Lũy kế quý I năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 76,86 tỷ kWh – tăng 6,6% so với cùng kỳ 2025.

Sản lượng điện truyền tải 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 60,9 tỷ kWh.

Trong quý I năm 2026, EVN tổ chức vận hành cao các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả 2 đợt là 15 ngày (giảm 1,5 ngày so với kế hoạch) với tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 3,348 tỷ m3, tiết kiệm 18% so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Trong tháng 3, EVN và các đơn vị đã tích cực có nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026. Với bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng năng lượng, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 18 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, chiến dịch tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. EVN và các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên các nền tảng số như website, mạng xã hội, ứng dụng chăm sóc khách hàng; đồng thời tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện.

Đồng thời, vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng hưởng ứng chiến dịch bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 28/3/2026. Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 463.000 kWh, tương đương khoảng 1,02 tỷ đồng.

Công tác dịch vụ khách hàng: Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 99,77%. Các Tổng Công ty Điện lực đã tiếp nhận trên 9,698 triệu yêu cầu dịch vụ điện; trong đó tiếp nhận và giải quyết qua kênh Internet (Cổng DVCQG, website CSKH, App CSKH, Zalo…) là 7,459 triệu yêu cầu, chiếm 76,91%. Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện theo phương thức điện tử toàn EVN đạt 99,83%.

Công tác đầu tư xây dựng: Nhằm nỗ lực triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, lãnh đạo EVN đã thường xuyên kiểm tra tại công trường các công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo và trực tiếp cùng các đơn vị làm việc với các địa phương, đôn đốc giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026 về lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đầu tư các công trình trọng điểm năm 2026.

Cũng trong thời gian này, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 98,4%, chuẩn bị hòa đồng bộ tổ máy 1; đã ký hợp đồng EPC dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; Dự án Thủy điện Hoà Bình mở rộng đã được Hội đồng Kiểm tra nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng...

EVN và các đơn vị đã khởi công 46 công trình và hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (01 dự án 500kV, 07 dự án 220kV và 31 dự án 110kV); trong đó có các dự án quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối, đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung Quất, đấu nối 500kV sau trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên...

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực với tổng giá trị hơn 18,5 tỷ đồng, như: Tặng quà cho người nghèo, các đối tượng chính sách, các tổ chức xã hội, các quỹ bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ; thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, đường ven biển tại các địa phương...

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong quý II năm 2026

Về sản xuất và cung ứng điện:

- Các đơn vị thành viên tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nhằm đảm bảo cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 – 2030; tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các các Tổng Công ty Phát điện và các đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống, sẵn sàng vận hành các tổ máy đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của NSMO; thực hiện nghiêm công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhằm đảm bảo độ khả dụng và tin cậy của các tổ máy; đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật về môi trường.

Các nhà máy thủy điện chủ động cập nhật, đánh giá sát tình hình thủy văn thực tế; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để thực hiện việc vận hành hồ chứa linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm cân đối hài hòa giữa nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô và các đợt nắng nóng.

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vận hành an toàn, tin cậy hệ thống lưới điện; tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các khiếm khuyết của thiết bị, xử lý các nguy cơ vi phạm hành lang tuyến nhằm đảm bảo vận hành ổn định các đường dây, trạm biến áp. Đảm bảo tiến độ các dự án lắp đặt tụ bù và đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt thống pin lưu trữ (BESS), đặc biệt khu vực miền Bắc.

- Các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực: Xây dựng kế hoạch cung cấp điện cụ thể trong các tình huống, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có kế hoạch dịch chuyển/điều chỉnh phụ tải trong tình huống cực đoan thời kỳ cao điểm mùa khô.

Phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện; đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả; triển khai đầu tư, lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện phân phối để bảo đảm khả năng cung ứng điện cho năm 2026 và các năm tiếp theo, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: hòa lưới đồng bộ tổ máy 1 trong tháng 4/2026, phấn đấu phát điện thương mại tổ máy 1 trong tháng 5/2026; (ii) Dự án LNG Quảng Trạch II: phấn đấu khởi công/triển khai thi công trong quý II/2026; (iii) Dự án LNG Quảng Trạch III: hoàn thành thẩm định FS trong tháng 4/2026, phê duyệt FS và triển khai các thủ tục để phấn đấu khởi công dự án trong năm 2026;

- Tập trung thi công các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ năm 2026...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, cấp bách đảm bảo đóng điện trong quý II/2026 như: đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành; đường dây 220kV Tây Hà Nội - Thanh Xuân; trạm biến áp 220kV Đại Mỗ (Hà Nội); đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc phục vụ cấp điện APEC...