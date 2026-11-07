EU-Ukraine lo lắng: Dù thất bại, ông Trump vẫn rất khó lường

Chuyên gia nhận định, dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ không thuận lợi nhưng mỗi quyết định của ông Trump vẫn có tác động rất lớn đối với thế giới.

Ảnh minh họa về đánh giá ông Trump là một Tổng thống hết sức khó lường

Theo tờ New York Times (NYT), chiến thắng vang dội của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã mang lại cảm giác nhẹ nhõm không che giấu trong lòng người châu Âu, nhưng không dẫn đến sự hân hoan chính thức, bởi số phận của Ukraine, Iran và NATO vẫn còn chưa ngã ngũ.

Tờ báo Mỹ lưu ý, mặc dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể gây tổn hại về mặt chính trị cho vị Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump, nhưng ông này vẫn là một nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng và khó đoán, đồng thời là người coi trọng việc để lại một “di sản nào đó”.

NYT chỉ ra, sau thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa, các chính phủ châu Âu phần lớn đã kiềm chế không bày tỏ niềm vui công khai và vẫn nhận thấy cần phải duy trì quan hệ tốt với Trump.

Họ không biết liệu Tổng thống Trump có trở thành một "tổng thống sắp mãn nhiệm đầy giận dữ" hay không, nhưng các quan chức và nhà phân tích cho rằng Quốc hội mới sẽ chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến chính sách đối ngoại của Trump.

Hơn nữa, dù sao thì ông Trump cũng muốn tạo dấu ấn không chỉ ở Washington mà còn cả ở nước ngoài, nơi ông có nhiều quyền tự do hành động.

NYT lưu ý, những mối quan ngại cấp bách nhất liên quan đến các cuộc chiến ở Ukraine và Iran, cũng như quyết định của ông Trump về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu.

Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu kỳ vọng ông Trump sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các xung đột ở Iran và Ukraine, thì các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên châu Âu để gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc phòng thủ.

Theo các quan chức cấp cao châu Âu, các quan chức Ukraine lo ngại rằng ông Trump sẽ cố gắng sử dụng khoảng thời gian trước khi Quốc hội mới bắt đầu vào tháng 1/2027, để tiếp tục xoa dịu ông Putin, bao gồm cả một hội nghị thượng đỉnh khác với nhà lãnh đạo Nga ở Florida.

Các quan chức châu Âu tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ chờ đợi những diễn biến ở Mỹ, cũng như kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp mùa Xuân này, nơi Marine Le Pen vẫn là ứng cử viên hàng đầu.

Ông Putin cũng nhận thấy sự chia rẽ ở Ba Lan và Đức, nơi chính phủ cực kỳ không được lòng dân và Đảng Thay thế cho nước Đức (ADF) phản đối viện trợ cho Ukraine.

Bài báo chỉ ra, đối với châu Âu, mối nguy hiểm lớn nhất là chính sách không nhất quán của ông Trump đối với Nga và Ukraine.

Nguy cơ Mỹ và Nga xích lại gần nhau hơn nữa vẫn còn đó, khi vị thế của Trump hiện đang suy yếu và ông cần có “một cú hích tinh thần”.

Như bài báo lưu ý, bất kể với xu hướng xích lại gần Nga thế nào, với tư duy của một trùm tài phiệt, Trump sẽ tiếp tục bán vũ khí của Mỹ cho châu Âu để chuyển giao cho Ukraine và cung cấp thông tin tình báo về tên lửa và việc triển khai Quân đội của Nga, để giáng cho Nga những cú đòn đau hơn.

Ngay cả khi ông quyết định rút một số binh lính Mỹ khỏi các căn cứ truyền thống ở Đức, người châu Âu cũng sẽ không cần bất mãn nếu thêm các đơn vị của Mỹ được gửi đến các quốc gia tiền tuyến như Ba Lan.

Tóm lại, tác giả bài báo nhấn mạnh, dù Trump có thất thường thế nào thì cũng không thể phủ nhận một vấn đề hết sức quan trọng là châu Âu đã đang thụt lùi nghiêm trọng, vai trò của châu Âu trong chính sách an ninh của Mỹ và trật tự toàn cầu đang suy giảm.

Do đó, mỗi động thái của Mỹ đều sẽ phải khiến giới chức lãnh đạo Lục địa già phải cân nhắc và điều chỉnh phù hợp. Nếu không, họ cần gì cứ phải luôn luôn ngắm nhìn sắc mặt của ông Trump?

Theo Tổng hợp



