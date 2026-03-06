EU thúc đẩy sử dụng thép xanh để giải quyết vấn đề khí thải ô tô

Các hãng sản xuất ô tô châu Âu có thể phải sử dụng loại thép phát thải thấp được sản xuất bằng công nghệ mới dựa trên hydro xanh.

Đây là một phần trong kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ ngành thép nội khối, đồng thời vẫn đảm bảo các mục tiêu giảm phát thải .

Lò điện hồ quang sử dụng phế liệu, giúp giảm lượng quặng sắt tiêu thụ. (Ảnh: Primetals)

Đề xuất mới được gắn với Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp của EU (EU Industrial Accelerator Act), công bố ngày 4/3 (giờ địa phương).

Theo đó, các hãng ô tô, hiện chiếm khoảng 5% nhu cầu thép của châu Âu, sẽ phải bù đắp 10% lượng phát thải bằng cách sử dụng thép phát thải thấp và các loại nhiên liệu thay thế.

Tuy nhiên, chi phí là vấn đề lớn. Công ty kim loại xanh Stegra cho biết thép phát thải thấp có thể đắt hơn 30% so với thép truyền thống khi được đưa ra thị trường.

Trước những thách thức này, các ông lớn ngành thép như ArcelorMittal hay Salzgitter đang tăng sử dụng thép phế liệu trong sản xuất. Trong khi đó, tập đoàn Thyssenkrupp đang đàm phán lại các thỏa thuận trợ cấp với Brussels.

Theo báo cáo của Nhóm Lãnh đạo Chuyển đổi Công nghiệp, một sáng kiến tập hợp các chính phủ và các công ty toàn cầu, công suất thép xanh dự kiến đạt khoảng 28 triệu tấn vào năm 2050. Tuy nhiên, chỉ khoảng một phần ba trong số này hiện đang được triển khai sản xuất.

Ông Genuino Christino, Giám đốc tài chính ArcelorMittal, thừa nhận: “Nguồn hydro xanh hiện chưa sẵn có, thậm chí không đủ đáp ứng quy mô tối thiểu”.

Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) phản đối kế hoạch của EU.

Bà Hildegard Müller, Chủ tịch VDA, cho rằng kế hoạch khiến ngành ô tô tiếp tục phụ thuộc vào những yếu tố ngoài tầm kiểm soát.

“Điều đó có nghĩa là ngành của chúng tôi một lần nữa phải phụ thuộc vào những diễn biến mà chúng tôi không thể tác động” , bà nói.

Một thách thức khác là hiện chưa có định nghĩa thống nhất về "thép phát thải thấp" hay "thép xanh". Các nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp đang sử dụng nhiều thuật ngữ, chỉ số và ngưỡng khác nhau khi quảng bá sản phẩm phát thải thấp của mình.

Bài toàn chí phí cũng là vấn đề. Việc chuyển từ lò cao sử dụng than sang công nghệ sắt hoàn nguyên trực tiếp bằng hydro (DRI) kết hợp lò hồ quang điện (EAF) đòi hỏi khoản đầu tư lên tới hàng tỷ euro.

Do đó, nhiều nhà sản xuất thép lựa chọn chiến lược thận trọng hơn. Họ trước mắt phát triển các lò hồ quang điện sử dụng thép phế liệu, sau đó mới chuyển sang công nghệ hydro khi điều kiện cho phép.

Các lò EAF dùng phế liệu thải ra ít CO₂ hơn lò cao truyền thống. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây không phải giải pháp dài hạn do nguồn phế liệu chất lượng cao có hạn.

Các hãng ôtô cũng đang tìm cách thích nghi với xu hướng mới.

Volvo Cars cho biết sẽ sử dụng thép không hóa thạch sản xuất từ phế liệu, trước khi chuyển sang thép sản xuất bằng hydro khi nguồn cung ổn định.

Ông Christian Levin, CEO Traton Scania, tin rằng sẽ có nhu cầu với thép xanh, "nhưng hiện thị trường vẫn chưa sẵn sàng" .

(Nguồn: Energynews)