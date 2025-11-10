EU siết “tẩy xanh” trong ngành hàng không

Cam kết mới

Các hãng hàng không ký cam kết bao gồm: Air France, Lufthansa, KLM, SWISS, SAS, Ryanair, EasyJet, Wizz Air và nhiều hãng khác. Quyết định được đưa ra sau một khiếu nại chính thức được Tổ chức Người tiêu dùng châu Âu (BEUC) đệ trình vào giữa năm 2023, cáo buộc 17 hãng hàng không châu Âu gây hiểu lầm cho hành khách thông qua quảng cáo bền vững sai sự thật. Theo thỏa thuận mới, các hãng hàng không cam kết không còn tuyên bố rằng việc hành khách đóng góp tiền cho các dự án môi trường hay sử dụng nhiên liệu thay thế có thể giúp “trung hòa” hoặc “bù đắp” hoàn toàn lượng khí thải CO 2 của một chuyến bay.

Động thái trên diễn ra sau một loạt vụ kiện “tẩy xanh” trong ngành hàng không châu Âu. Tháng 3-2024, một tòa án tại Hà Lan ra phán quyết hãng hàng không KLM đã vi phạm luật quảng cáo, cho rằng hãng đã đánh lừa người tiêu dùng bằng những tuyên bố mập mờ về tính bền vững của các chuyến bay. Trong năm nay, một tòa án của Đức cũng cấm hãng Lufthansa quảng cáo hoạt động bù trừ carbon để “che mắt” người tiêu dùng. Trong khi đó, Air France đã ngừng cung cấp dịch vụ bù trừ carbon và chuyển sang khuyến khích hành khách đóng góp vào quỹ mua nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). EC cho rằng những tuyên bố như vậy tương đương với hành vi “tẩy xanh”, khiến người tiêu dùng hiểu sai về tác động thực sự của hàng không đối với khí hậu.

Cạnh tranh công bằng

Như vậy, các hãng hàng không từ nay phải tránh sử dụng những thuật ngữ môi trường mơ hồ. Bên cạnh đó, các hãng cũng nhất trí trình bày dữ liệu phát thải carbon minh bạch hơn, cung cấp bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho mọi tuyên bố về cải thiện môi trường.

Ngành hàng không đóng góp khoảng 3% lượng khí thải carbon toàn cầu, nhưng tác động tổng thể của ngành này đến biến đổi khí hậu lớn hơn do thải ra các loại khí nhà kính khác và các vệt ngưng tụ ở độ cao bay bình thường. Những người ủng hộ môi trường hoan nghênh những thay đổi này và cho rằng các hãng hàng không nên hành động mạnh mẽ hơn, quảng cáo nên bao gồm thông tin rõ ràng về tác động của việc đi máy bay đến khí hậu, tương tự như cảnh báo sức khỏe trên các sản phẩm rượu bia hoặc thuốc lá.

Các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia sẽ giám sát việc thực hiện kịp thời các cam kết theo đúng mốc thời gian mà mỗi hãng đưa ra. Cơ quan quản lý người tiêu dùng quốc gia cũng có thể tiến hành các biện pháp cưỡng chế đối với các hãng hàng không không cung cấp đủ cam kết hoặc vi phạm các cam kết này. Để đảm bảo cạnh tranh công bằng và sân chơi bình đẳng trong ngành hàng không, BEUC cũng sẽ đánh giá các hoạt động của các hãng hàng không khác hoạt động trong thị trường chung và khi cần thiết, sẽ yêu cầu các cam kết tương tự.

Cam kết được công bố ngay trước thềm Hội nghị COP30 sắp diễn ra tại Brazil, hướng tới việc chấn chỉnh hoạt động quảng bá sai lệch và thúc đẩy tính minh bạch trong việc công bố tác động môi trường của ngành hàng không.