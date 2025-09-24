EU muốn ‘tặng’ nửa tỷ euro để quốc gia thành viên từ bỏ năng lượng Nga, nước này thẳng thừng tuyên bố: 'Sẽ không bao giờ ngừng nhập dầu và khí đốt từ Moscow'

Phát biểu bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80, Ngoại trưởng Hungary, ông Péter Szijjártó, khẳng định điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian.

“Chúng tôi không thể đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước nếu thiếu dầu và khí đốt từ Nga”, ông Szijjártó nói, đồng thời thừa nhận ông “hiểu” quan điểm của ông Trump. “Với chúng tôi, vấn đề năng lượng là một câu hỏi khó. Có thể mơ về việc mua dầu và khí từ nơi khác, nhưng thực tế là chúng tôi chỉ có thể mua từ nơi mà chúng tôi có hạ tầng.”

Hungary hiện nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn dầu thô mỗi năm thông qua đường ống Druzhba, vốn cũng cung cấp dầu cho Slovakia, 2 quốc gia cuối cùng trong EU còn tiếp tục nhập năng lượng từ Nga. Tập đoàn dầu khí nhà nước MOL Group chịu trách nhiệm vận hành việc nhập khẩu này.

Theo ông Szijjártó, hạ tầng dẫn dầu hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào Nga và chưa có phương án khả thi nào thay thế trong ngắn hạn.

Tuyên bố của Hungary được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng ông sẵn sàng áp đặt thêm trừng phạt đối với Nga, “khi tất cả các quốc gia NATO đã thống nhất và bắt đầu dừng mua dầu từ Nga.”

Tại châu Âu, lời kêu gọi của ông Trump đang tạo ra sức ép lớn với các quốc gia như Hungary và Slovakia, những nơi tiếp tục duy trì quan hệ thương mại năng lượng với Nga. Tuy nhiên, theo ông Szijjártó, những lời chỉ trích và thúc ép từ phương Tây là “phi lý” và “thiếu cơ sở thực tế”.

Dù vậy, giới lãnh đạo EU không bỏ cuộc. Một số quan chức cấp cao, như Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski, đã công khai ủng hộ lập trường của ông Trump. Ông Stubb thậm chí nhấn mạnh rằng việc chấm dứt nhập khẩu dầu khí Nga là điều “Trump hoàn toàn đúng” và cần thiết để gây áp lực với Hungary và Slovakia.

Trong khi đó, ông Sikorski đã gửi thông điệp thẳng đến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán rằng: “Hungary có thể nhập dầu từ phía Nam. Tôi hy vọng ông Orbán nghe được lời kêu gọi của Tổng thống Trump.”

Mới đây, Liên minh châu Âu đang cân nhắc khả năng thông qua các hạn chế thương mại nhằm cắt giảm hoặc chấm dứt việc cung ứng dầu thông qua đường ống Druzhba, trong khi bỏ qua yêu cầu đồng thuận của toàn khối, một động thái có thể khiến Hungary và Slovakia bị gạt ra ngoài.

Tuần trước, Financial Times đưa tin, EU đang chuẩn bị giải ngân khoảng 550 triệu euro trong quỹ bị đóng băng dành cho Hungary. Đây là một động thái được cho là nhằm thuyết phục Thủ tướng Viktor Orbán ngừng phủ quyết gói trừng phạt tiếp theo nhắm vào Nga, bao gồm cấm hoàn toàn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow từ đầu năm 2027.

Hiện tại, mọi gói trừng phạt trong EU cần được toàn bộ 27 quốc gia thành viên nhất trí. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, trong một số tình huống, EU có thể sử dụng các công cụ thương mại để đưa ra quyết định theo cơ chế đa số, khiến Budapest và Bratislava không còn quyền phủ quyết.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Trump, cũng lên tiếng gây áp lực: “Hungary và Slovakia là hai nước cuối cùng còn mua dầu Nga. Nếu họ không hành động, thì cần phải có hậu quả.”

Trong khi căng thẳng với Brussels ngày một gia tăng, Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh rằng quan hệ với Mỹ dưới thời ông Trump đã có bước cải thiện rõ rệt. “Chúng tôi là chính phủ duy nhất ở châu Âu cầu mong chờ ông Trump tái đắc cử,” ông nói.

Ông Szijjártó cũng không ngần ngại so sánh giữa hai mối quan hệ: “Khi có tổng thống Mỹ là bạn, thì đó là điều hoàn toàn khác. Áp lực từ Mỹ trước đây là rất nặng nề. Nhưng giờ đây, Mỹ là bạn.”

Tham khảo Yahoo News﻿



