Tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE được phóng từ hệ thống phòng không Patriot.

Trong 4 tháng qua, Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã sử dụng khoảng 700 tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu ở Ukraine.

Theo EuroNews, dữ liệu này được Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius công bố. Không rõ liệu điều này chỉ áp dụng riêng cho tên lửa PAC-3 MSE hay cả GEM-T, nhưng thông tin được cung cấp trong bối cảnh vấn đề đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Theo Defense Express, con số này có vẻ rất cao.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã khẳng định, Kiev thậm chí không có đến 800 tên lửa đánh chặn MSE trong suốt cuộc chiến, số tên lửa mà các nước vùng Vịnh đã sử dụng trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch Mỹ-Israel chống lại Iran.

Ông Kubilius nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ không thể đáp ứng nhu cầu về tên lửa Patriot, đặc biệt là khi xét đến chi phí khổng lồ của các hệ thống phòng thủ chống tên lửa nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran trong các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ủy viên châu Âu lưu ý rằng, tình hình hiện nay là "nghiêm trọng" đối với châu Âu trong việc nhanh chóng mở rộng sản xuất tên lửa để đáp ứng nhu cầu của chính mình và của Ukraine.

Mỹ cũng không hài lòng với tốc độ sản xuất tên lửa đánh chặn động năng PAC-3 MSE. Hiện tại, đây loại tên lửa hiệu quả chống lại các tên lửa đạn đạo.

Năm ngoái, Lockheed Martin đã sản xuất 620 tên lửa đánh chặn. Đầu năm 2026, họ đã đạt thỏa thuận với Lầu Năm Góc về việc tăng sản lượng lên 2.000 tên lửa, nhưng trong khuôn khổ một thỏa thuận đến năm 2033.

Và sau đó, các hoạt động quân sự của Mỹ ở Iran đã "bất ngờ" cho thấy thực tế rằng, cần có tên lửa "ngay lập tức".

Để bổ sung lượng tên lửa mà Mỹ và các đồng minh đã sử dụng chỉ trong vài ngày với tốc độ hiện tại, sẽ mất khoảng 1 năm 3 tháng.

Tính toán này chưa tính đến chi phí của các tên lửa đó ở Ukraine, cũng như nhu cầu hoàn thành các đơn đặt hàng hiện tại. Bởi vì trên thế giới còn có nhiều quốc gia khác sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot cũng quan tâm đến việc có thêm nguồn dự trữ tên lửa chống tăng.