Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các chính trị gia EU đang tăng cường kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng, Moscow có thể ngừng cung cấp khí đốt trước thời hạn cấm dự kiến ​​vào năm 2027.

Điều này làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng của khối trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini đã nhiều lần lên án các lệnh trừng phạt chống Nga của EU, cho rằng, chúng gây tổn hại đến nền kinh tế của khối.

Tại Đức, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng BSW, đã kêu gọi nối lại nhập khẩu dầu của Nga để giảm giá, trong khi Alice Weidel, đồng Chủ tịch đảng AfD, đã thúc giục chấm dứt sự phụ thuộc một chiều vào Mỹ và Trung Đông đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Florian Philippot, lãnh đạo đảng Những người yêu nước của Pháp, đã chia sẻ một video về phát biểu của Tổng thống Nga Putin trên X hôm 5/3.

Chính trị gia người Pháp chỉ trích các lệnh trừng phạt của khối EU đối với Nga là "ngu ngốc" và "gây tai hại" cho người châu Âu, đồng thời khẳng định chúng là hành động tự gây hại tập thể.

Giá khí đốt ở châu Âu đã đạt mức cao nhất trong 3 năm qua trong tuần này, sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô và LNG qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng.

Điều này đã khiến Qatar, nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, phải tạm ngừng sản xuất.

EU nhận từ 5% đến 15% tổng nguồn cung khí đốt từ các nguồn ở Trung Đông, chủ yếu là Qatar. Hiện tại, Mỹ là nhà cung cấp LNG chiếm ưu thế trong khối với 60% thị phần.

Tháng trước, EU đã nhất trí cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga, quốc gia từng là nhà cung cấp lớn nhất của khối, vào cuối năm 2027.

Biện pháp này được thiết kế để được thông qua bởi “đa số áp đảo” các quốc gia bằng cách sử dụng luật thương mại và năng lượng, chứ không phải là một biện pháp trừng phạt cần sự chấp thuận tuyệt đối. Quyết định này được đưa ra bất chấp sự phản đối từ Hungary và Slovakia.

Tổng thống Nga Putin mới đây cho biết, Moscow có thể rút khỏi thị trường khí đốt của EU và chuyển hướng nguồn cung sang các đối tác “đáng tin cậy” mà không cần chờ đến khi kế hoạch loại bỏ dần nhập khẩu khí đốt từ Nga của Brussels có hiệu lực.

Ông tuyên bố rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng trong khối là kết quả của “các chính sách sai lầm” trong nhiều năm qua.

Theo RT



