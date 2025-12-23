(Ảnh: Anadolu)

Lệnh trừng phạt sẽ gia hạn thêm 6 tháng, nhằm đáp trả các hành động mà khối này cho là tiếp tục làm mất ổn định tình hình tại Ukraine. Theo đó, các biện pháp hạn chế sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2026.

Theo tuyên bố của Hội đồng EU, các biện pháp trừng phạt kinh tế này được áp dụng lần đầu vào năm 2014 và được mở rộng đáng kể kể từ tháng 2/2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Các biện pháp hiện nay bao trùm nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, gồm thương mại, tài chính, năng lượng, công nghệ, hàng hóa lưỡng dụng, công nghiệp, vận tải và các mặt hàng xa xỉ.

Cụ thể, EU tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu và chuyển giao dầu thô vận chuyển bằng đường biển cùng một số sản phẩm dầu mỏ của Nga; loại nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT; đồng thời đình chỉ hoạt động phát sóng và thu hồi giấy phép của các cơ quan truyền thông bị cho là "thân Điện Kremlin" và phát tán thông tin sai lệch trong phạm vi EU. Bên cạnh đó, khối này cũng triển khai các biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn việc lách hoặc né tránh các lệnh trừng phạt.

Hội đồng EU nhấn mạnh, chừng nào Liên bang Nga còn tiếp tục các hành động bị coi là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực, thì việc duy trì toàn bộ các biện pháp trừng phạt hiện hành, cũng như sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp mới khi cần thiết, vẫn là điều phù hợp.

Cùng ngày, EU cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng rẽ đối với 2 quan chức tư pháp Nga, với cáo buộc liên quan đến "những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền" và việc đàn áp xã hội dân sự cùng các nhân vật đối lập. Hai cá nhân bị đưa vào danh sách trừng phạt là thẩm phán Dmitry Gordeev thuộc Tòa án thành phố Moscow và công tố viên Lyudmila Balandina.

Theo EU, ông Gordeev bị cáo buộc đưa ra các phán quyết mang động cơ chính trị nhằm vào các nhân vật đối lập và những người bảo vệ nhân quyền, trong khi bà Balandina bị cho là theo đuổi các vụ án mang tính chính trị đối với những người chỉ trích chính quyền Nga và những người ủng hộ Ukraine. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và quá cảnh qua lãnh thổ EU; đồng thời công dân và doanh nghiệp EU bị cấm cung cấp tài chính cho hai cá nhân này.

EU khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga, kể cả việc thông qua thêm các gói trừng phạt, đồng thời tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine về chính trị, kinh tế, nhân đạo và ngoại giao trong thời gian tới.