Ethiopia tích nước cho đập thủy điện Đại Phục Hưng, Sudan và Ai Cập phản đối

Bộ trưởng Ai Cập cho biết, nước này phản đối dứt khoát biện pháp đơn phương của Ethiopia, cho rằng đây là động thái vi phạm rõ ràng và nguy hiểm đối với Tuyên bố nguyên tắc năm 2015, đồng thời vi phạm luật pháp và quy tắc quốc tế điều chỉnh các dự án xây dựng trên lưu vực chung của các con sông quốc tế. Ai Cập cho rằng, hành vi đơn phương này sẽ làm gia tăng tình trạng khủng hoảng và căng thẳng trong khu vực, đồng thời tạo ra một tình huống nguy hiểm đe dọa an ninh và hòa bình ở khu vực và quốc tế.



Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Thủy lợi Sudan, Yasser Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế cần gây áp lực đối với Ethiopia để nước này dừng các hành động tích nước đơn phương và quay lại đàm phán để đạt được một thỏa thuận thỏa mãn tất cả các bên.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng hai nước Ai Cập và Sudan đã tới thành phố New York, Mỹ để chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sắp tới. Ngoại trưởng Ai Cập, Sameh Shoukry đã làm việc với đại diện thường trực một số nước trong Hội đồng Bảo an để thể hiện lập trường đối với vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng, nhất mạnh sự cần thiết đạt được một thỏa thuận pháp lý ràng buộc về việc tích nước và vận hành con đập, có tính đến lợi ích của ba nước và quyền lợi về nguồn nước của Ai Cập.

Ethiopia tuyên bố xây dựng đập Đại Phục Hưng trên sông Nile Xanh để phục vụ sự phát triển kinh tế và cung cấp điện cho người dân. Ai Cập coi đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nguồn nước sông Nile, mà nước này phụ thuộc gần như hoàn toàn. Còn Sudan bày tỏ quan ngại về sự an toàn kết cấu của con đập và tác động của nó đối với các đập và trạm cấp nước ở Sudan và cuộc sống của 20 triệu người dân bên bờ sông Nile. Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một phiên họp vào ngày 8/7 tới để thảo luận về vấn đề đập Đại Phục Hưng./.