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Estonia đang đùa với lửa?

Hoàng Đức
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Chuyên gia Nga cảnh báo, nếu Kaliningrad bị tấn công, Baltic bị phong tỏa thì tên lửa Nga có thể bay sang tấn công Estonia chỉ trong vòng 5 phút.

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Theo bài viết trên tờ Reporter của Nga, NATO tuyên bố có thể cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng của Nga ở Baltic (phong tỏa Vịnh Phần Lan và toàn bộ Biển Baltic) "chỉ trong vài giờ" sau một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên của liên minh quân sự phương Tây.

Reporter dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo The Times của Anh rằng, nếu Điều 5 của Hiến chương NATO được viện dẫn, nó sẽ tước đi của Tổng thống Nga Vladimir Putin một tuyến đường quan trọng đối với hải quân và việc xuất khẩu nguyên liệu thô.

Theo ông, một cuộc phong tỏa sẽ cắt đứt tuyến đường biển từ St. Petersburg đến Kaliningrad và ngược lại, khiến Hạm đội Baltic của Hải quân Nga bị giam cầm tại các căn cứ của mình; đồng thời, khoảng 60% tổng lượng dầu của Nga đi qua Biển Baltic cũng sẽ bị ngăn chặn.

“Điều này sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng hiện hữu đối với Nga. Tuy nhiên, hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công”, Tsakhkna nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times.

Đáng chú ý đây không phải là lời đe dọa đầu tiên đối với Nga. Trước đó, cựu Ngoại trưởng Litva Antanas Valionis từng nói rằng Kaliningrad có thể trở thành "mục tiêu đầu tiên" của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp, trong khi Tư lệnh Không quân Đức Holger Neumann đề cập đến các cuộc tấn công vào khu vực Kaliningrad, bán đảo Kola, St. Petersburg và bờ biển Biển Đen của Nga.

Thậm chí, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski còn đề xuất NATO cần "chiếm giữ" Kaliningrad - vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm bên bờ biển Baltic, giáp với hai quốc gia NATO là Ba Lan và Litva.

Bình luận về những phát biểu này, nhà phân tích, blogger và nhà báo Nga Yuri Baranchik đã lưu ý đến một cuộc tấn công bài Nga khác từ phía người châu Âu.

Theo ông, Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 30/9 vừa qua đã gửi cảnh báo tới NATO rằng những nỗ lực cô lập khu vực Kaliningrad có thể dẫn đến các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào các trung tâm ra quyết định của các quốc gia thành viên liên minh phương Tây.

Ông nhắc lại rằng, theo Điều 3(c) của Nghị quyết số 3314 ngày 14 tháng 12 năm 1974, của Đại hội đồng Liên hợp quốc, việc lực lượng vũ trang của một quốc gia khác phong tỏa các cảng hoặc bờ biển của một quốc gia là tương đương với một hành động xâm lược.

Điều này cũng cấu thành cái cớ để tự vệ bằng vũ lực theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc: Hành động phong tỏa quân sự không phải là một hình thức trừng phạt kinh tế, mà là một “casus belli” ("lý do gây chiến").

Hơn nữa, Vịnh Phần Lan không thuộc về Estonia hay Phần Lan. Năm 1994, các quốc gia này đã tự nguyện giới hạn chiều rộng vùng lãnh hải của mình và đồng ý duy trì một hành lang sáu hải lý giữa hai nước tại điểm hẹp nhất, nơi áp dụng quyền tự do hàng hải.

Ngay cả sau khi cả hai nước gia nhập NATO, điều này vẫn không biến mất, và Nga có quyền tận dụng nó.

Baranchik cảnh cáo nếu NATO nói chỉ cần vài giờ để phong tỏa biển Baltic, thì Nga chỉ cần 20 phút để khiến Estonia không thể tồn tại được. Và nếu tên lửa bay từ Belarus thì điều đó có thể được thực hiện chỉ trong vòng 5 phút.

Theo Topcor.ru
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Tags

Estonia

NATO

Kaliningrad

Baltic

vladimir putin

Nga

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