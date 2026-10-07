ESG tại Coteccons: Từ những con số đo lường đến niềm tin được xây dựng bằng sự tử tế

Với Coteccons, ESG không phải để hoàn thành báo cáo, mà là nền tảng quản trị giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn với xã hội và bền vững hơn trong tăng trưởng.

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị Đối ngoại Coteccons, chia sẻ về cách doanh nghiệp đưa ESG từ chiến lược vào công trường, chuỗi cung ứng và những chương trình hướng tới người lao động, cộng đồng.

Thưa bà, Coteccons nhìn nhận ESG như thế nào trong chiến lược phát triển hiện nay?

ESG trước hết như một nền tảng quản trị hiện đại, giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro sớm hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả, tăng tính minh bạch và xây dựng niềm tin với người lao động, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng. Vì vậy, ESG không phải là trách nhiệm riêng của một bộ phận, mà được lồng ghép trong chiến lược cấp Hội đồng Quản trị đến vận hành các khối chức năng và từng công trường. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra tăng trưởng có chất lượng: tăng trưởng đi cùng kỷ luật vận hành, trách nhiệm xã hội và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Điều gì tạo nên cách tiếp cận ESG riêng của Coteccons?

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị Đối ngoại Coteccons

Đó là sự nhất quán giữa điều doanh nghiệp cam kết và điều được thực thi hằng ngày. Chúng tôi học hỏi quốc tế về quản trị, công bố thông tin, môi trường và chuỗi cung ứng, nhưng không sao chép máy móc. Mỗi sáng kiến phải bắt đầu từ một vấn đề trọng yếu của ngành xây dựng và tạo ra thay đổi có thể đo lường.

Chữ "E" được cụ thể hóa qua kiểm kê khí nhà kính, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), vật liệu xanh và chuỗi cung ứng xanh; chữ "S" bắt đầu từ an toàn, sức khỏe, cơ hội phát triển và sự tôn trọng cho người lao động; chữ "G" được bảo đảm bằng cơ chế giám sát, dữ liệu và minh bạch. Việc Coteccons đạt 84% tổng điểm ESG trong bộ chỉ số VNSI là một dấu mốc đáng ghi nhận, nhưng quan trọng hơn là tiếp tục cải thiện chất lượng thực hành sau đó.

"Xây Tết" phản ánh như thế nào triết lý đặt con người ở trung tâm?

"Xây Tết" là ví dụ thực hành "S" bằng những hành động gần gũi nhưng thực chất. Năm 2026, chương trình triển khai tại 73 công trường, trao hơn 40.000 phần quà đến 33.000 người lao động và tổ chức hơn 1.200 lượt khám sức khỏe. Mở rộng đối tượng thụ hưởng tới người lao động của các công ty môi trường và thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Những con số này giúp chúng tôi đo lường quy mô tác động, nhưng điều đáng quý nhất vẫn là cảm giác được quan tâm và trân trọng của người lao động.

Trong ngành xây dựng, giá trị của doanh nghiệp không chỉ được tạo nên bởi đội ngũ nhân sự chính thức. Đó còn là công nhân nhà thầu phụ và lực lượng đang âm thầm giữ cho đô thị vận hành. Mở rộng đối tượng thụ hưởng chính là cách Coteccons mở rộng phạm vi trách nhiệm của mình.

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Bên cạnh người lao động, Coteccons đầu tư cho thế hệ tương lai ra sao?

Phát triển bền vững phải tạo ra cơ hội để thế hệ tiếp theo tiến về phía trước. Chương trình "Học bổng Xây nền ước mơ" năm 2026 trao 615 suất học bổng, hỗ trợ học sinh học tập và phát triển năng lực. Theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Coteccons thúc đẩy mô hình hợp tác ba nhà - Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp - qua đó gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đưa các sáng kiến đổi mới sáng tạo vào ứng dụng trong ngành xây dựng.

Làm thế nào để các chương trình xã hội không chỉ dừng ở hoạt động thiện nguyện?

Điểm khác biệt nằm ở cách quản trị. Mỗi chương trình cần có mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, dữ liệu theo dõi và cơ chế đánh giá rõ ràng. Khi được thiết kế như một phần của chiến lược ESG, hoạt động xã hội không chỉ giải quyết một nhu cầu trước mắt mà còn củng cố an toàn, sức khỏe, năng lực và sự gắn kết của người lao động trong dài hạn, góp phần thay đổi thực tiễn trong ngành. Đồng thời, doanh nghiệp phải minh bạch, tránh để ESG chỉ "đẹp trên báo cáo". Sau những con số phải là thay đổi thực chất trong cuộc sống và cách con người được đối xử.

Đâu là ưu tiên ESG của Coteccons trong giai đoạn tới?

Trong năm tài chính 2027, Coteccons tập trung vào hai trọng tâm là số hóa ESG và 3R. Số hóa giúp dữ liệu được thu thập nhất quán, minh bạch và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn; 3R giúp chuyển các mục tiêu môi trường thành hiệu quả vận hành cụ thể. Đây là lựa chọn có chủ đích trong hành trình chuyển từ tăng trưởng sang tăng trưởng có chất lượng. Kỷ luật trong ESG không nằm ở việc cam kết nhiều hơn, mà ở việc xây chắc nền tảng để mỗi cam kết đều được thực hiện đến cùng.

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Nếu gói gọn triết lý ESG của Coteccons trong một thông điệp, bà sẽ nói gì?

ESG phải bắt đầu từ những vấn đề thật, những con người thật và những thay đổi có thể thực hiện mỗi ngày. Minh bạch trong báo cáo là điều bắt buộc, nhưng niềm tin được tạo nên bởi cách doanh nghiệp đối xử với những con người phía sau các con số. Với Coteccons, ESG là hành trình không ngừng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình: hiệu quả hơn trong vận hành, trách nhiệm hơn với xã hội, tử tế hơn với con người và bền vững hơn trong tăng trưởng.

"Đừng để ESG chỉ đẹp trên báo cáo. Sau những con số phải là những con người được tôn trọng, những thay đổi có thể đo lường và những cam kết được thực hiện đến cùng." - Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị Đối ngoại Coteccons