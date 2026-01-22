Ngày nay, điện thoại gần như đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Từ công việc, học tập đến các mối quan hệ cá nhân, hầu hết cảm xúc và phản ứng trong ngày đều đi qua một chiếc màn hình nhỏ. Cũng từ đó, cách một người sử dụng điện thoại - nhắn tin thế nào, lưu giữ điều gì, chia sẻ ra sao trên mạng xã hội, vô tình phản ánh khá rõ cách họ kiểm soát cảm xúc và đối diện với các mối quan hệ xung quanh.

EQ (trí tuệ cảm xúc) vì thế không chỉ thể hiện qua những hành vi trực tiếp ngoài đời, mà còn “lộ diện” rất rõ trong không gian số. Dưới góc nhìn tâm lý học và quan sát đời sống, có những dấu hiệu cho thấy một người đang gặp khó khăn trong việc quản lý cảm xúc, và chúng có thể được nhìn thấy ngay trong chính chiếc điện thoại mà họ sử dụng mỗi ngày.

Ảnh minh họa.

Lịch sử chat đầy căng thẳng, nhưng hiếm khi kết thúc bằng sự thấu hiểu

Không khó để nhận ra người EQ thấp qua lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Trong các đoạn chat của họ, thường xuyên xuất hiện những cuộc trao đổi căng thẳng với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Tin nhắn được gửi dồn dập khi cảm xúc đang ở đỉnh điểm, câu chữ mang tính quy kết, công kích cá nhân, còn cuộc trò chuyện thì kết thúc đột ngột, bỏ lửng, không có sự làm rõ hay hòa giải.

Đặc điểm chung là cảm xúc được “xả” ra trước, còn việc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề lại để sau, thậm chí không bao giờ diễn ra. Trong khi đó, người có EQ cao thường biết dừng lại đúng lúc, chọn cách diễn đạt mềm hơn và hướng tới việc làm rõ mâu thuẫn thay vì đẩy căng thẳng đi xa hơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh chụp màn hình, ghi chú để “ghi nhớ tổn thương”

Một dấu hiệu khác khá điển hình là trong điện thoại có rất nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn cũ, đoạn chat được lưu lại như bằng chứng, hay những ghi chú liệt kê các câu nói từng khiến họ tổn thương hoặc bực bội. Việc ghi nhớ một trải nghiệm tiêu cực không phải là điều sai, nhưng vấn đề nằm ở cách giữ nó trong bao lâu và với mục đích gì.

Người EQ thấp thường có xu hướng giữ cảm xúc tiêu cực quá lâu, liên tục “mở lại” ký ức cũ và tự khiến bản thân tức giận thêm nhiều lần. Ngược lại, người có trí tuệ cảm xúc cao hiểu rằng không phải mọi tổn thương đều cần được lưu giữ. Họ rút ra bài học cần thiết rồi để quá khứ ở lại phía sau, thay vì để nó tiếp tục chi phối cảm xúc hiện tại.

Trạng thái mạng xã hội mang tính than vãn, ám chỉ thay vì nói thẳng

Nếu trong điện thoại có nhiều story, trạng thái hoặc bản nháp kiểu “Thật thất vọng về một số người”, “Im lặng không có nghĩa là ổn” hay “Đừng xem thường cảm xúc của người khác”, đây cũng là dấu hiệu khá rõ của EQ thấp. Những người này thường gặp khó khăn trong việc nói thẳng vấn đề với người liên quan, nhưng lại dễ bộc lộ sự bức xúc theo cách vòng vo trên mạng xã hội, mong người khác tự hiểu hoặc tự cảm thấy có lỗi.

Cách giao tiếp này không giúp giải quyết mâu thuẫn, mà còn dễ tạo thêm hiểu lầm, khiến cảm xúc tiêu cực kéo dài và lan rộng trong môi trường số.

Cần nhấn mạnh rằng EQ thấp không đồng nghĩa với việc một người kém cỏi hay thiếu giá trị. Rất nhiều người đơn giản là chưa học được cách quản lý cảm xúc và giao tiếp lành mạnh, đặc biệt trong môi trường số, nơi mọi cảm xúc đều có thể được bộc lộ chỉ bằng vài thao tác chạm.

Ảnh minh hoạ.

Điện thoại, suy cho cùng, chỉ là tấm gương phản chiếu thói quen cảm xúc của mỗi người. Nhận ra mình có những dấu hiệu trên không phải để tự trách, mà là cơ hội để điều chỉnh: học cách dừng lại trước khi nhắn tin khi đang giận, buông bỏ những cảm xúc không còn cần thiết, và giao tiếp rõ ràng hơn thay vì úp mở.

Bởi EQ không phải là thứ cố định từ khi sinh ra, mà là một kỹ năng có thể rèn luyện, bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như cách ta sử dụng chiếc điện thoại mỗi ngày.