Apple cuối cùng đã ra mắt dòng iPhone 17. Và như mọi khi, giá cả ở Ấn Độ và các khu vực khác chênh lệch đáng kể, và trong một số trường hợp, chênh lệch lớn đến mức nhiều người dân ở đây thực sự có thể tiết kiệm tiền bằng cách bay đến Dubai, mua iPhone 17 Pro Max ở đó và sau đó quay lại. Câu chuyện éo le này lại một lần nữa trở thành đề tài hài hước được bàn tán tại đất nước tỷ dân.

Để so sánh, cư dân mạng đã tra cứu giá mua iPhone 17 ở Ấn Độ và Dubai (UAE). Giá cho iPhone 17 bản tiêu chuẩn bắt đầu từ 82.900 Rs (khoảng 24,9 triệu đồng) ở Ấn Độ, với chiếc iPhone Air đầu tiên có giá 119.000 Rs (khoảng 35,7 triệu đồng). Apple đã định giá iPhone 17 Pro ở mức 134.900 Rs (khoảng 40,5 triệu đồng), với 17 Pro Max có giá 149.900 Rs (khoảng 45,0 triệu đồng).

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có giá 5.099 AED (khoảng 33,7 triệu đồng) ở UAE. Mức giá này có nghĩa iPhone 17 Pro Max rẻ hơn rất nhiều ở Dubai so với Ấn Độ.

Bây giờ, đến phần thú vị. Bạn thực sự có thể đi du lịch đến Dubai để mua iPhone 17 Pro Max, bay trở lại New Delhi và vẫn tiết kiệm tiền. Theo Skyscanner, chuyến bay khứ hồi rẻ nhất từ New Delhi (DEL) đến Dubai (DXB) có giá 22.619 Rs (khoảng 6,8 triệu đồng). Đây là một hành trình của SpiceJet. Chuyến bay từ New Delhi đến Dubai sẽ khởi hành vào ngày 19 tháng 9 - ngày iPhone 17 Pro Max được bán - lúc 09:20 với điểm dừng ở Pune. Nó sẽ đến Dubai trong cùng ngày.

Sau đó, bạn có thể đến và mua iPhone 17 Pro Max với giá 5.099 AED (khoảng 33,7 triệu đồng). Ngày hôm sau, bạn sẽ rời Dubai lúc 11:10 với chuyến bay thẳng đến New Delhi. Chi phí của chuyến bay và iPhone 17 Pro Max sẽ vào khoảng 145.100 Rs (khoảng 43,5 triệu đồng). Trong trường hợp này, bạn tiết kiệm được 4.800 Rs (khoảng 1,4 triệu đồng) so với việc mua nó từ một cửa hàng gần bạn ở Delhi.

Tất nhiên, toàn bộ lập luận này là một giả thuyết. Chắc hẳn sẽ có rất ít người lựa chọn thực sự đến một quốc gia khác chỉ để mua một chiếc iPhone. Đây chỉ là một so sánh để làm nổi bật sự khác biệt rõ rệt về giá cho cùng một sản phẩm và sự chênh lệch này nhiều năm qua vẫn khiến các iFan ở Ấn Độ “khóc ròng”.

Ảnh minh hoạ

Thực tế là có rất nhiều yếu tố tác động đến việc một công ty như Apple đặt giá sản phẩm của mình trong một khu vực, chẳng hạn như thuế hải quan, thuế suất,... Dẫu vậy, trò đùa “bay sang nước khác mua iPhone” của người Ấn Độ có thể vẫn sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm nữa.

Nguồn: India Today