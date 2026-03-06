HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Eo biển Hormuz giờ 'vắng lặng' thế nào - nhìn bức ảnh này là hiểu

Đức Nam |

Ít nhất 200 tàu, gồm tàu chở dầu, LNG cũng như tàu hàng vẫn đang neo đậu ở vùng biển mở bên ngoài eo biển Hormuz.

- Ảnh 1.

Dữ liệu theo dõi tàu đi qua eo biển Hormuz của MarineTraffic từ ngày 28/2 đến nay. Ảnh: Reuters.

Bản đồ động dựa trên dữ liệu theo dõi tàu từ nền tảng MarineTraffic, cho thấy giao thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran hôm thứ Bảy, ngày 28/2.

Eo biển này là huyết mạch quan trọng đối với khoảng một phần năm nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, và dữ liệu vận chuyển cho thấy hàng trăm tàu vẫn đang ở ngoài khơi Hormuz, không thể đến được các cảng.

Ít nhất 200 tàu, bao gồm tàu chở dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cũng như tàu chở hàng, vẫn đang neo đậu ở vùng biển mở ngoài khơi bờ biển của các nhà sản xuất lớn ở vùng Vịnh, bao gồm Iraq, Ả Rập Xê Út và Qatar, theo ước tính của Reuters dựa trên dữ liệu của MarineTraffic.

Ít nhất tám tàu đã bị trúng bom trong khu vực kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu.

Iran

Eo biển Hormuz

