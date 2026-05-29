HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Emma Le - nhân vật quyền lực đứng sau hỗ trợ sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP, được mẹ nam ca sĩ công khai thả tim khen ngợi

S.A
|

Sau phản ứng của mẹ Sơn Tùng, dân tình càng dành sự quan tâm đặc biệt cho Emma Le.

Sau khi Sơn Tùng M-TP tung MV comeback mang tên Come My Way, bên cạnh những thảo luận về âm nhạc, hình ảnh hay concept, cư dân mạng cũng nhanh chóng dành sự chú ý cho ekip đứng phía sau dự án. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Emma Le - nhân vật xuất hiện ở phần credit với vai trò Project & Artist Manager, kèm chú thích “M-TP Talent”.

Có thể hiểu Emma Le nhận vai trò quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm. Vị trí này đóng vai trò kết nối giữa nghệ sĩ với ekip sản xuất, đảm bảo dự án được triển khai đúng định hướng, tiến độ cũng như hình ảnh mà nghệ sĩ muốn xây dựng. Nói cách khác, đây là công việc vừa điều phối dự án, vừa đồng hành và hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong suốt quá trình thực hiện sản phẩm.

Vì vậy từ một dòng credit nhỏ, Emma Le bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng MXH. Không ít người tò mò: Emma Le thực sự là ai mà lại giữ vai trò quan trọng trong ekip của Sơn Tùng?

Credit về Emma Le gây chú ý

Sự chú ý càng tăng lên sau khi cư dân mạng phát hiện ra tương tác của cô Thanh Bình - mẹ Sơn Tùng M-TP với bài đăng về Emma Le.

Cụ thể, một blog fan Sơn Tùng đăng bài với nội dung nhắc đến Emma Le, đính kèm ảnh credit MV Come My Way: “Emma Le cỡ này, đằng ấy cỡ nào. Ai mới là người hỗ trợ, tiếp tay nâng đỡ cho sự nghiệp của Tùng ‘núi’. Ủng hộ Tùng ‘núi’ và Emma Le nha” .

Ở phần bình luận mẹ của Sơn Tùng M-TP xuất hiện và để lại sticker thả tim với bài đăng này. Chỉ một tương tác nhỏ nhưng đủ khiến cư dân mạng tiếp tục bàn luận rôm rả, bởi từ trước đến nay, những động thái từ gia đình nam ca sĩ luôn được fan đặc biệt quan tâm.

Bài đăng từ fan Sơn Tùng M-TP

Bình luận của mẹ Sơn Tùng

Thực tế, sau khi MV Come My Way ra mắt, netizen nhanh chóng đồn đoán rằng Emma Le chính là Hải Tú. Lý do quan trọng nhất là Hải Tú từng sử dụng cái tên này khi còn hoạt động với vai trò người mẫu.

Theo đó, vào tháng 11/2020, sau khi trở thành nữ diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment, Hải Tú từng sử dụng cái tên Emma Le khi chụp ảnh mẫu cho một thương hiệu thời trang. Đến hiện tại, thông tin này vẫn còn xuất hiện trên kênh YouTube chính thức của thương hiệu. Vì vậy, khi cái tên này xuất hiện trong phần credit MV mới của Sơn Tùng, không ít người lập tức liên tưởng đến nàng thơ của M-TP Entertainment.

Hải Tú từng sử dụng tên Emma Le

Đến tháng 6/2024, Emma Le cũng xuất hiện với vai trò Project Manager trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên ở thời điểm đó, dân tình chưa chú ý đến danh tính nhân vật này.

Đến hiện tại, chưa có xác nhận cụ thể nào cho thấy Emma Le trong phần credit MV là Hải Tú hay một nhân sự khác thuộc M-TP Entertainment. Dẫu vậy, chỉ riêng việc cái tên này xuất hiện trong ekip sản xuất, cộng thêm tương tác từ mẹ Sơn Tùng, cũng đủ khiến câu chuyện đang trở thành đề tài được quan tâm, đẩy các tìm kiếm liên quan đến Emma Le lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Thanh niên đặt mua linh kiện qua mạng để tự chế “siêu xe“: CSGT ra cảnh báo quan trọng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại