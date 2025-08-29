"Em Xinh" Orange công khai yêu "hồng hài nhi" kém 4 tuổi?

Những ngày qua, cư dân mạng rần rần khi loạt hint tình cảm của Orange và producer WOKEUP. Nguồn cơn xuất phát từ động thái của WOKEUP. Theo đó, producer điển trai bất ngờ theo dõi một mình Orange trên Threads, TikTok.

Chưa kể trên Instagram, các bài đăng của Orange đều có sự "thả tim" của WOKEUP. Hay trong một bài đăng, nam producer còn trực tiếp vào bình luận bằng tiếng Ý, úp mở thể hiện đánh dấu chủ quyền: "Mi numero uno" (tạm dích: Số một của tôi) kèm theo icon hình trái tim. Bình luận này của WOKEUP cũng được Orange thả tim và trả lời bằng loạt icon ngại ngùng.

WOKEUP bất ngờ gia nhập hội chỉ follow mình em

Nam producer còn tương tác cực ngọt với Orange trên mạng xã hội

Khoảnh khắc chung của cả hai được fan chia sẻ lại liên tục

Từ đó, loạt khoảnh khắc của WOKEUP và Orange được cư dân mạng lùng sục. Chưa kể, nghi vấn tình cảm của cả hai ngày càng rầm rộ khi hội chị em bạn thân của Orange khui loạt hint không thể không nghi ngờ. Từ Phương Mỹ Chi đến Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn liên tục thả những câu nói ẩn ý hướng về Orange và tình tin đồn. Hăng hái nhất phải kể đến Miu Lê khi nữ ca sĩ quyết dí đàn em đến cùng.

Không chỉ quậy đùng đùng trong nhóm chat có Orange, Miu Lê còn cứ vài giờ là đăng status. Nữ ca sĩ liên tục spam chi tiết 4 giờ - nickname của WOKEUP trên mạng xã hội - và gán ghép Orange vào. Khi thì "Sở thích mới của tui: 4h sáng thức dậy uống nước cam", lúc thì "Đầu lòng 2 ả tố nga, Miu Lê là chị em Cam bốn giờ".

Chứng minh bản thân có content vô hạn, Miu Lê đã viết thẳng tên thật của Orange và WOKEUP, khẳng định cả hai là một đôi - "trúc xinh trúc mọc đầu đinh, em xinh Hoàn Mỹ Hoàng Phúc một đôi". Gây chú ý nhất là câu hỏi tu từ của Miu Lê dấy lên bàn tán về Orange và WOKEUP tính chuyện trăm năm. Miu Lê viết: "Anh em như thể tay chân, anh Phúc em Mỹ chừng nào cưới ta?".

Miu Lê "dí" Orange liên tục khi nghe tin cô em thân thiết có tình yêu mới

Phương Mỹ Chi cũng không đứng ngoài cuộc

Quỳnh Anh Shyn viết hẳn đoạn thơ chúc phúc cặp đôi

Liên tục bị dí, Orange và WOKEUP đều không đính chính, và phủ nhận cũng không. Hiện WOKEUP vẫn giữ follow một mình Orange trên mạng xã hội, trong khi đó Orange khá ngượng ngùng, và thường là đứng hình trước những màn trêu ghẹo của các chị em thân thiết.

Trong khi đó, những người hâm mộ của cả hai đều thích thú trước loạt hint này. Nhiều người còn ra sức "đẩy thuyền" cho cặp đôi mới của Vbiz.

Nghi vấn hẹn hò của Orange và WOKEUP gây dậy sóng cõi mạng

Orange tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997, là nữ ca sĩ trẻ nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Orange từng gây sốt khi hợp tác cùng Karik trong bản hit Người Lạ Ơi, nhanh chóng trở thành hiện tượng với hàng chục triệu lượt nghe. Sau cú nổ này, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các ca khúc Tình nhân ơi, Chân Ái, Khi Em Lớn,... Năm 2024, album Cam'On của Orange nhận nhiều lời khen về phần âm nhạc, qua đó giúp cô bỏ túi thêm loạt hit.

Vừa qua, Orange gây chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi. Orange ghi dấu ấn đậm nét nhờ giọng hát nội lực và khả năng biến hoá đa dạng qua nhiều thể loại. Từ những vòng đầu, cô luôn giữ phong độ ổn định, mang đến các tiết mục vừa giàu chuyên môn vừa lan toả trên mạng xã hội. Không chỉ là "át chủ bài" trong nhiều màn trình diễn nhóm, Orange còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy làm nhạc, trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải. Cuối cùng, Orange đạt vị trí trong Best 5.

Orange khá kín tiếng trong chuyện tình cảm trước khi rộ nghi vấn hẹn hò WOKEUP

Không phải gương mặt hay xuất hiện trên sân khấu hay các sự kiện giải trí nhưng sức hút của cái tên WOKEUP vẫn khiến nhiều người nể phục. Chàng producer tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc (hay còn gọi Kyle Nguyen, SN 2001) luôn nhận được nhiều sự yêu mến bởi ngoại hình điển trai, cuốn hút cùng gu âm nhạc thời thượng.

WOKEUP là người đứng sau nhiều ca khúc hot hit số 1 trong làng nhạc Việt. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc xuất hiện trên bìa báo, làm người mẫu cùng phong cách thời trang hiện đại, full đồ hiệu đắt tiền.

WOKEUP từng hẹn hò hot girl Bảo Hân và công khai tình cảm hồi 2023. Tuy nhiên bẵng đi một thời gian, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện ra cả hai đã âm thầm "đường ai nấy đi". Bởi loạt hình cảnh cũ chụp cùng bạn gái của WOKEUP hiện đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Không những vậy, cả hai cũng đã không còn tương tác hay theo dõi nhau trên MXH. Bản thân Bảo Hân cũng đã có cuộc sống riêng và không nhắc gì đến nam producer.