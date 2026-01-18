Em Xinh MaiQuinn đáp trả tin đồn làm người thứ 3 "cặp kè" với Touliver

Chiều 18/1, MaiQuinn chính thức có động thái làm rõ những tin đồn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thời gian qua. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thẳng thắn phủ nhận các thông tin liên quan đến đời tư. "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật".

Trên broadcast cá nhân, MaiQuinn tiếp tục nhấn mạnh cô chưa có visa nên không thể đi châu Âu, ngầm khẳng định thông tin cô xuất hiện cùng Touliver tại Pháp là hoàn toàn không đúng sự thật. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự mệt mỏi trước việc bị kéo vào những câu chuyện không liên quan, khẳng định các bàn tán gần đây chỉ là hư cấu, suy diễn. MaiQuinn mong sự việc dừng lại tại đây và kêu gọi cộng đồng mạng ngừng tiếp nhận, lan truyền thông tin sai lệch để tránh ảnh hưởng đến gia đình của những người khác.

MaiQuinn lên tiếng về việc bị réo tên vào nghi vấn làm người thứ 3. Ảnh: Chụp màn hình

MaiQuinn nhấn mạnh cô chưa có visa, ngầm khẳng định tin đồn cô đi Pháp cùng Touliver là sai sự thật. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội bất ngờ rộ lên loạt bài đăng réo tên MaiQuinn giữa thời điểm thông tin ly hôn của Tóc Tiên và Touliver trở thành tâm điểm. Từ những suy đoán thiếu căn cứ, nhiều người bắt đầu gán ghép nữ ca sĩ vào vai trò "người thứ ba", thậm chí còn lan truyền tin đồn MaiQuinn và Touliver từng có chuyến đi Pháp cùng nhau.

Những nội dung này nhanh chóng khiến cái tên MaiQuinn leo thẳng hot search. Nhiều netizen còn tràn vào trang cá nhân của MaiQuinn và để lại đủ luồng quan điểm trái chiều, từ tò mò, suy đoán cho đến những lời lẽ nặng nề. Tuy nhiên, bên cạnh các bình luận tiêu cực, cũng có nhiều netizen lên tiếng bênh vực MaiQuinn khi cho rằng việc suy diễn và tấn công cá nhân trên mạng xã hội là hành động đi quá giới hạn.

Nữ ca sĩ hi vọng sự việc khép lại để không gây ảnh hưởng đến cá nhân nào khác. Ảnh: FBNV

Trước khi MaiQuinn lên tiếng, chúng tôi cũng đã liên hệ với phía SpaceSpeakers Label (SSL) - công ty đại diện của Touliver để tìm hiểu sự việc. Cụ thể, về thông tin nghệ sĩ Touliver và người thứ 3 đang lan truyền, phía công ty phủ nhận tin đồn trên:

"Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".