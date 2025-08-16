'Em út' nhà VinFast lăn bánh ngoài đường: Đã được nâng cấp miễn phí, sạc nhanh chỉ 30 phút

VinFast Minio Green, mẫu xe điện nhỏ nhất trong toàn dải sản phẩm của VinFast, mới đây đã được bắt gặp lăn bánh thử nghiệm trên đường công cộng. Trước đó, mẫu xe từng chỉ xuất hiện trong khuôn viên nhà máy. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện trước khi chính thức bàn giao đến tay khách hàng.

VinFast Minio Green lăn bánh thử nghiệm trên đường công cộng. Ảnh: Mạng xã hội

Hình ảnh ghi nhận cho thấy chiếc xe thử nghiệm vẫn mang lớp đề can ngụy trang, nhưng các đường nét của xe cho thấy rõ ràng đây là một chiếc VinFast Minio Green, cho thấy VinFast đã tiến rất gần tới việc đưa mẫu xe ra thị trường.

Về thông số kỹ thuật, VinFast Minio Green có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, có chiều dài cơ sở 2.065 mm; dù có kích thước rất nhỏ, VinFast Minio Green vẫn có 4 ghế ngồi, đủ chỗ cho 4 người ngồi.

Một điểm sáng đáng chú ý là VinFast đã quyết định thực hiện nâng cấp miễn phí cho Minio Green nhằm cải thiện hiệu năng sử dụng trước khi giao đến khách hàng. Các cải tiến bao gồm nâng dung lượng pin lên 18,5 kWh - cho phép xe đi được tới 210 km theo tiêu chuẩn NEDC, bổ sung hệ thống điện 400 V để tối ưu hóa hiệu suất sạc và vận hành, đồng thời rút ngắn thời gian sạc từ 10% đến 70% xuống còn hơn 30 phút.

Tất cả chi phí phát sinh do cải tiến kỹ thuật và điều chỉnh lịch bàn giao đều do VinFast chịu, khách hàng hoàn toàn không tốn thêm phí nào. Dự kiến, VinFast Minio Green sẽ được bàn giao vào tháng 12/2025.

VinFast Minio Green cũng đang là mẫu ô tô điện rẻ nhất của VinFast, có giá khoảng 269 triệu đồng (đã bao gồm pin). Ngoài ra, VinFast còn áp dụng chương trình miễn phí sạc tại các trạm V-Green cho khách hàng đến hết tháng 6/2027, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho mẫu xe điện mini này.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, VinFast cũng đã nộp đơn cấp bằng sáng chế thiết kế Minio Green tại Ấn Độ, mở ra khả năng đẩy mạnh xuất khẩu mẫu xe này đến khu vực Nam Á. Nếu kế hoạch được triển khai, Minio Green sẽ là mẫu xe điện mini thứ hai tại Ấn Độ sau MG Comet EV, với mức giá dự kiến cạnh tranh và cấu hình hấp dẫn.