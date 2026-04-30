“Em Trang 20 triệu” không đóng phim thì đi bán bún, đang gây sốt là ai?

Trần Hà |

Cô gái này đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen khi vào vai Trang - em gái Thương (do Quỳnh Kool thủ vai) trong Bước Chân Vào Đời.

Những ngày gần đây, một nhân vật phụ trong phim giờ vàng Bước Chân Vào Đời bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội. Đó là Trang - em gái Thương (Quỳnh Kool thủ vai), do nữ diễn viên trẻ Nguyễn Ngọc Thủy đảm nhận.

Ngọc Thủy trong vai Trang.

Trong phim, Trang là cô gái quê lên thành phố học tập, làm việc, mang tính cách bướng bỉnh, bốc đồng, kiểu “ngựa non háu đá”.

Cô nhanh chóng sa vào “bẫy tình” của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) - người từng giúp cô trả khoản nợ 20 triệu và tặng iPad. Từ đó, cô thường xuyên qua lại, ăn ở tại nhà Dũng. 2 tháng cô bị Dũng lừa lấy ipad của cô để phát tán clip demo dự án quan trọng của công ty mà Trang cũng là thành viên tham gia dự án, đẩy cô vào tình huống phải bồi thường 100 triệu đồng rồi… phủi tay.

Một nhân vật tên Trang đang nhận được nhiều sự quan tâm lúc này. Ảnh: VTV

Chuỗi sai lầm liên tiếp, cộng với cách hành xử thiếu chín chắn khiến Trang trở thành nhân vật “gây ức chế” bậc nhất hiện tại. Không ít khán giả thừa nhận xem mà “tức giùm”, thậm chí còn tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên để lại bình luận. Danh tính của nữ diễn viên trẻ này cũng vì thế mà càng nhận về được nhiều sự tìm kiếm, quan tâm hơn.

Trên kênh TikTok cá nhân, trong những clip mới nhất, cô nàng này cũng hài hước tự gọi mình là “Em Trang 20 triệu và cuộc tình Ipad ‘chấm hết’”. Nhiều netizen còn hài hước bình luận. “Đáng đời em Trang trong phim”, “Nam thì có em Trang chú Dũng (tiểu tam và chủ tịch trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc) còn ngoài Bắc thì có Trang này”,.... là những bình luận của cư dân mạng.

Ngoài đời, Ngọc Thủy sinh năm 2001, tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Trước đó, cô từng góp mặt trong một số dự án như Cuộc chiến không giới tuyến, Sao Kim bắn tim Sao Hỏa hay Những ngôi sao lấp lánh, nhưng chủ yếu là vai phụ.

Ngọc Thủy. Ảnh: FBNV

Điểm khiến nhiều người chú ý không kém chính là nhan sắc của nữ diễn viên trẻ.

Ngọc Thủy được khen ngợi sở hữu nhan sắc chuẩn nàng thơ - trong trẻ và ngọt ngào. Đôi mắt to, sống mũi thanh và khuôn mặt cân đối giúp cô phù hợp với những vai diễn nhẹ nhàng, nữ tính.

Đời thường, cô nàng cũng theo đuổi phong cách trẻ trung, nền nã. Không quá cầu kỳ hay “lên đồ” nổi bật, hình ảnh của Ngọc Thủy thương mang lại cảm giác gần gũi.

Vibe Ngọc Thủy dạo này. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, nếu so với giai đoạn 2023-2025, nhiều người nhận ra nhan sắc của cô trong năm 2026 có phần thăng hạng rõ rệt. Gương mặt trông sắc nét hơn, thần thái cũng tự tin hơn trước. Điều này khiến không ít netizen đặt câu hỏi liệu cô có can thiệp thẩm mỹ hay đơn giản chỉ là thay đổi cách makeup, kiểu tóc hoặc vóc dáng. Cô chưa chia sẻ về vấn đề này.

Song, trước đó trên kênh TikTok cá nhân, Ngọc Thủy từng đăng clip so sánh hình ảnh quá khứ và hiện tại, có sự thay đổi rõ rệt nhờ giảm cân, đường nét gương mặt sắc sảo. Cùng với đó là sự thay đổi về kiểu tóc, cách makeup, và làn da cũng khiến cho vẻ ngoài của cô bạn trông nổi bật hơn.

Ngọc Thủy có sự thay đổi nhan sắc ngày càng thăng hạng qua từng năm, từ 2023 đến nay. Ảnh: FBNV

Ngọc Thủy từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh so sánh quá khứ và hiện tại. Nguồn: h20.hey

Ngoài công việc diễn xuất, Ngọc Thủy vẫn phụ giúp gia đình tại quán bún, từ bưng bê đến rửa bát. Từ những khoản thu nhập đầu tiên, cô đã mua máy giặt, máy sấy, điều hòa tặng bố mẹ. Điều này được người đẹp chia sẻ trên báo Tiền Phong.

Mới đây, chia sẻ trên Báo Thể thao Văn hóa, cô nàng cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau khi vai diễn viral, như đi ra ngoài có khá giả nhận ra, công việc cũng bận rộn hơn trước, lịch quay, lịch làm việc dày hơn nên thời gian cá nhân gần như bị thu hẹp lại.

“Tuy vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, mình vẫn cố gắng về phụ giúp bố mẹ bán bún, bưng bê, rửa bát, làm những việc nhỏ để san sẻ với mẹ. Với mình, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để giữ bản thân luôn cân bằng, không bị cuốn quá xa khỏi cuộc sống bình thường”, cô trải lòng.

Hiện tại, Ngọc Thủy sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 132K follower, và Facebook cá nhân có 37K người theo dõi.

Mẹ ruột một nam diễn viên bị gà tấn công hoảng loạn, ngã sõng soài: "Không ai hay, ai đâu cứu"


Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
