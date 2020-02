Em trai Sơn Tùng ngày càng ngôn tình hoá: Hết đổi phong cách nam tính lại tích cực “thả thính”, đủ làm chị em ngất xỉu

Việt Hoàng dù không sở hữu lượng fan hùng hậu như anh trai Sơn Tùng nhưng chắc chắn cũng là cái tên trong mộng của bao cô gái. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính mà dạo gần đây Việt Hoàng còn làm bao fan nữ mê mẩn bởi những màn "thả thính" cực ngọt trên mạng xã hội.

Bằng chứng là mới đây nhất, em trai Sơn Tùng đã gây sốt khi đăng tải bức ảnh khoe góc nghiêng thần thánh, kèm chú thích bằng tiếng Anh: "What do you want to talk to me?" (Tạm dịch: Bạn muốn nói điều gì với tôi?).

Không những thế dạo gần đây, ngoài chuyện hỏi đáp vu vơ trên mạng xã hội, Việt Hoàng thậm chí còn viết cả thơ để "thả thính". Điều này đã làm không ít người tò mò về chuyện tình cảm của Việt Hoàng, không biết anh chàng đã có người trong mộng hay còn đang lẻ bóng mà lại thay đổi 180 độ để trở nên "mặn mà" đến vậy.

Đăng ảnh khoe góc nghiêng "sương sương" nhưng Việt Hoàng cũng phải viết thêm dòng chú thích "thả thính" nhẹ mới chịu.

Cách đây không lâu, em trai Sơn Tùng thậm chí còn làm cả thơ để "thả thính".

Còn những chia sẻ vu vơ như thế này luôn luôn xuất hiện trên trang cá nhân của anh chàng.