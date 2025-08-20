Em trai Hoà Minzy gây tranh cãi về video lên mạng "kể khổ khi có chị gái nổi tiếng"

Từng xuất hiện cùng Hoà Minzy trong nhiều sự kiện đặc biệt, Văn Hùng - em trai của giọng ca Bắc Bling - gây chú ý bởi visual sáng, điển trai. Là người nhà của nghệ sĩ đình đám, động thái của Văn Hùng ít nhiều nhận sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Như mới đây, loạt vlog chia sẻ về cuộc sống cá nhân của anh chàng thu hút sự bàn tán sôi nổi, trong đó có cả những tranh cãi.

Theo đó, trên kênh TikTok của mình, Văn Hùng liên tục đăng tải những video kể về cuộc sống của người có chị gái là nghệ sĩ nổi tiếng. Mở đầu, Văn Hùng kể sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh dọn vào TP.HCM học và ở cùng chị gái. Mọi chi phí học tập, ăn ở ngủ nghỉ và ngay cả tiền đi chơi với bạn gái của Văn Hùng được Hoà Minzy lo.

Văn Hùng nói: "Mình giống như một công tử bột, vô lo vô nghĩ, ăn ngon mặc đẹp sung sướng. Khi là em trai của nghệ sĩ nổi tiếng, mình được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng khác nhau, đi du lịch trong và ngoài nước cùng chị gái, được tạo điều kiện học tập trong môi trường quốc tế, được sống ở nơi chỉ dành cho người giàu. Đó là những thứ mà chị gái muốn mình được tiếp xúc cũng như phát triển bản thân tốt nhất có thể. Nhưng đó chỉ là những thứ trước đây thôi...".

Em trai Hoà Minzy kể về cuộc sống được chị gái lo hết mọi thứ

Đến phần tiếp theo, Văn Hùng đưa ra quan điểm về câu chuyện áp lực khi có người thân là nghệ sĩ nổi tiếng. Anh chàng bộc bạch: "Hào quang của chị gái mình càng lớn thì cái bóng của mình càng dài. Gia đình là tiền đề phát triển dựa trên sự thành công của chị gái. Tất cả điều kiện dường như là hoàn hảo, nhưng cuộc sống màu hồng đó cũng chính là áp lực lớn nhất đối với mình.

Ai cũng nghĩ rằng mình có chị gái làm bệ phóng thì những việc mình làm sẽ thành công. Sự thật là những năm tháng đầu tiên khi mình bước chân ra ngoài xã hội, mình thất bại rất nhiều. Mình không có một mục tiêu để theo đuổi, mình không có công việc yêu thích để làm, thực hiện sai rồi làm lại nhiều lần như một vòng lẩn quẩn khiến mình rất chán nản. Và mình nhận ra rằng người ta nói đúng, câu hỏi mà mọi người mải mê tìm kiếm đó là mình là ai và mình đang làm gì vậy".

Văn Hùng chia sẻ áp lực khi có chị gái là nghệ sĩ nổi tiếng

Lần đầu kể về cuộc sống cá nhân, thay vì nhận được sự đồng cảm thì chia sẻ của em trai Hoà Minzy nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dưới phần bình luận, không ít netizen cho rằng việc gắn thành công hay thất bại của bản thân với chị gái nổi tiếng là thiếu hợp lý. Một số bình luận thẳng thắn nhận xét: "Bạn không thành công là do bạn, chứ không phải do bạn là em của người nổi tiếng".

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cách xây dựng content của Hùng khiến khán giả cảm thấy như đang "trách cứ" Hoà Minzy hơn là chia sẻ nỗi niềm thật sự. "Ê, sao nghe như trách chị gái vậy nhỉ?" - một tài khoản bình luận. Không ít ý kiến cũng lo ngại loạt clip này có thể vô tình ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ ca sĩ, khi tên tuổi Hoà Minzy bị mang ra làm chất liệu nội dung. Trước ý kiến của netizen, Văn Hùng phản hồi: "Dạ Hùng hiểu điều đó ạ, mình chia sẻ sự giúp đỡ cũng như cách chị ấy lo toan cho mình thôi ạ".

Ở chiều ngược lại, vẫn có người đồng tình với quan điểm của Văn Hùng, cho rằng việc sống cạnh cái bóng quá lớn cũng sẽ mang đến áp lực nhất định. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, phần đông khán giả cho rằng cách diễn đạt và khai thác chủ đề của Hùng chưa thật sự tinh tế, dẫn đến hiệu ứng ngược.

Netizen nổ tranh luận xoay quanh loạt clip mới của em trai Hoà Minzy

Văn Hùng phản hồi lời khuyên của cư dân mạng

Văn Hùng là em trai út của Hòa Minzy. Anh chàng sinh năm 2000, đang sinh sống tại TPHCM. Trong số các thành viên trong gia đình thì em út Văn Hùng xuất hiện cùng Hòa Minzy nhiều hơn. Hòa Minzy cũng tiết lộ em trai cũng là người thân thiết mà cô sẵn sàng tâm sự nhiều chuyện trong cuộc sống.

Hòa Minzy theo sát tâm lý của cậu em từ khi tốt nghiệp, chọn trường đến cả khi cậu em băn khoăn về chuyện học phí đắt hoặc bỡ ngỡ trước cuộc sống sinh viên. Trong suốt thời gian em trai học Đại học, Hòa Minzy là người chu cấp học phí và phí sinh hoạt.

Sở hữu chiều cao nổi bật và visual sáng, Văn Hùng từng bày tỏ mong muốn được dấn thân vào lĩnh vực người mẫu. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân không phù hợp với showbiz như chị gái. Ngoài niềm yêu thích thời trang, Văn Hùng còn có đam mê đặc biệt với mô tô và du lịch. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vi vu từ trong nước đến nước ngoài.

Hoà Minzy và em trai út cách nhau 5 tuổi. Từ khi Văn Hùng lên đại học, mọi chi phí ăn học và sinh hoạt được Hoà Minzy lo liệu