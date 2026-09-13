Em trai đi làm về phát hiện chị gái và người tình tử vong trong nhà: Danh tính nạn nhân

Người phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, còn người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Vụ việc một người đàn ông đi làm về thì phát hiện chị gái cùng người tình tử vong trong nhà, xảy ra tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau sáng 12/9 đã khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng.

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết, 2 nạn nhân tử vong là bà N.Th.Th. (38 tuổi) và ông Đ.V.L. (42 tuổi), cùng trú phường Hiệp Thành. Bà Th. tử vong trong phòng ngủ của gia đình còn ông L. tử vong trong tư thế treo cổ.

Sự việc được ông Nguyễn Văn Hiếu (trú xóm Đầu Lộ, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12/9 khi ông này đi làm về. Sự việc sau đó được ông Hiếu trình báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Công an nhân dân)

Báo VnExpress thông tin thêm, một lãnh đạo phường Hiệp Thành cho hay bà Th. và ông L. đều đã ly hôn, có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại khoảng vài tháng nay. Chiều hôm trước, ông L. có đến nhà tìm bạn gái nhưng vì bà Th. đang đi đám tang nên không gặp. Ông L. ở lại chờ. Đến sáng hôm sau thì người em trai phát hiện sự việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.