HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Em trai đi làm về phát hiện chị gái và người tình tử vong trong nhà: Danh tính nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Người phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, còn người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Vụ việc một người đàn ông đi làm về thì phát hiện chị gái cùng người tình tử vong trong nhà, xảy ra tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau sáng 12/9 đã khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng. 

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết, 2 nạn nhân tử vong là bà N.Th.Th. (38 tuổi) và ông Đ.V.L. (42 tuổi), cùng trú phường Hiệp Thành. Bà Th. tử vong trong phòng ngủ của gia đình còn ông L. tử vong trong tư thế treo cổ. 

Sự việc được ông Nguyễn Văn Hiếu (trú xóm Đầu Lộ, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12/9 khi ông này đi làm về. Sự việc sau đó được ông Hiếu trình báo cơ quan chức năng. 

Em trai đi làm về phát hiện chị gái và người tình tử vong trong nhà: Danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Công an nhân dân)

Báo VnExpress thông tin thêm, một lãnh đạo phường Hiệp Thành cho hay bà Th. và ông L. đều đã ly hôn, có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại khoảng vài tháng nay. Chiều hôm trước, ông L. có đến nhà tìm bạn gái nhưng vì bà Th. đang đi đám tang nên không gặp. Ông L. ở lại chờ. Đến sáng hôm sau thì người em trai phát hiện sự việc. 

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ. 

Tags

án mạng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại