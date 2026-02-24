Em ruột chia sẻ ngay giỗ đầu NS Quý Bình: "Ai làm sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi"

Mới đây, hình ảnh trong lễ giỗ đầu của diễn viên Quý Bình khiến nhiều khán giả xúc động. Theo chia sẻ từ người thân, đám giỗ của Quý Bình diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng tại nhà riêng. Không gian thờ được bày biện chỉn chu với di ảnh đặt ở vị trí trang trọng, xung quanh là hoa tươi, mâm ngũ quả và nhiều lễ vật do người thân, bạn bè chuẩn bị.

Bên cạnh những hình ảnh xúc động trong buổi giỗ đầu, khán giả còn chú ý đến chia sẻ từ em ruột của cố nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, em trai Quý Bình nhắn nhủ nhân: "Mới đó đã 1 năm anh được đi xa, nhanh như một cơn gió. Ở nơi đó luôn vui vẻ nha anh. Còn ai làm gì sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi. An tâm rồi nha anh của em".

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi mất mát của gia đình, đồng thời gửi lời động viên đến người thân của Quý Bình trong dịp này.

Gia đình cùng nhau cúng giỗ đầu cho diễn viên Quý Bình

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi giỏ hoa và quà tưởng nhớ cố diễn viên tài hoa

Trong ngày giỗ của Quý Bình, Lê Phương cũng đã có mặt để tưởng nhớ người tri kỷ. Trên trang cá nhân, Lê Phương viết ngắn gọn: "Đầu năm lên thăm Bạn. Phương xa, mong Bình an!". Đồng thời, Lê Phương và chồng còn chuẩn bị giỏ trái cây có dòng chữ: "Hai em Lê Phương - Trung Kiên tưởng nhớ anh Quý Bình".

Chỉ vài dòng chữ, không dài, không hoa mỹ, nhưng đủ khiến nhiều người rưng rưng. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi thấy Lê Phương vẫn giữ trọn nghĩa tình.

Lê Phương đến tận nhà để thắp hương trong ngày giỗ của người anh đặc biệt

Diễn viên Quý Bình là một trong những gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh Việt, anh từng góp mặt trong các dự án phim: Hoài biệt, Cá Rô, em yêu anh!, Bìm bịp kêu chiều, Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi... Quý Bình qua đời ở tuổi 42 vì căn bệnh u não. Trong thời gian điều trị, nam diễn viên giấu kín mọi thông tin với công chúng.

Sau đám tang, thi hài Quý Bình được gia đình mang đi hỏa táng sau đó đặt ở chùa Đức Quang, TP.HCM để cúng trước khi thủy táng theo di nguyện của nam nghệ sĩ. Năm 2020, Quý Bình kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền. Cả 2 đón con trai chung vào năm 2022.