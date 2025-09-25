Em Kim Pickleball là ai mà có loạt ảnh nóng "bỏng mắt", nổi tiếng hơn 6.000 lần chỉ sau 1 đêm?

Sở hữu gần 54k người theo dõi trên TikTok và hơn 31k người theo dõi trên Instagram, “Em Kim” hiện đang là gái xinh được dân tình quan tâm.

Cô nàng vốn được biết đến là một thợ trang điểm chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, Kim viral trên MXH qua bài đăng khi ra sân chơi pickleball.

"Em Kim" hiện đang là cái tên được cộng đồng mạng quan tâm

Cô nàng ghi điểm khi là một người đam mê thể thao chính hiệu. Trước khi chơi pickleball, Kim cũng đã từng tham gia nhiều bộ môn khác như chạy bộ, leo núi, lướt sóng,... Đặc biệt, cô nàng cũng là một “tín đồ” chơi golf.

Nhờ hoạt động thể thao thường xuyên, Kim khiến dân tình trầm trồ khi sở hữu body cực phẩm. Cô nàng có vóc dáng thanh mảnh, vòng eo phẳng lì không chút mỡ thừa. Gu thời trang của Kim cũng cực nóng bỏng, quyến rũ, thường xuyên khoe khéo đường cong cơ thể.

Mỹ nhân này khiến dân tình trầm trồ với vóc dáng cực phẩm, không chút mỡ thừa

Mỗi bài đăng trên các nền tảng MXH của cô nàng thu về hàng chục nghìn lượng tương tác, khen ngợi nhan sắc, hỏi xin bí quyết làm đẹp, tips giữ dáng,... Ngoài ra thời gian gần đây, Kim còn làm các video chuyên sâu về pickleball. Cô làm hẳn một series có tên “Em Kim Pickleball” để chia sẻ niềm đam mê của mình với các “đồng pick”. Bên cạnh đó, Kim cũng tham gia một số giải đấu phong trào, giành một số thành tích nhất định.

Song, cô nàng khá kín tiếng trong chuyện đời tư, không chia sẻ nhiều về thông tin cá nhân, cảm xúc,... Được biết, cô hiện tại là “hoa đã có chủ”, bạn trai cô cũng là một người có chung niềm đam mê thể thao. Tuy nhiên Kim không thường xuyên flex những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng, chỉ đăng hình cá nhân trong những chuyến đi chơi, du lịch,...

Một số hình ảnh đời thường của Kim: