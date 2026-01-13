Em gái Trấn Thành về quê bạn trai rapper, để lộ mối quan hệ với "mẹ chồng"

Mối quan hệ giữa Pháp Kiều và Uyển Ân bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý sau khi một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, cả hai xuất hiện với những cử chỉ thân mật, khiến không ít người đặt nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, thực tế Pháp Kiều và Uyển Ân chỉ là những người bạn thân thiết. Dù vậy, sau khi vướng tin đồn tình cảm, cặp đôi còn liên tục hùa theo, tung loạt tương tác trêu chọc nhau, khiến cư dân mạng không khỏi bật cười.

Mới đây, em gái Trấn Thành đăng tải hình ảnh về quê của Pháp Kiều để chơi. Nữ diễn viên còn đính kèm dòng chú thích hài hước: "Về quê thăm mẹ chồng, được ăn cơm mẹ nấu". Trong bức hình, Uyển Ân và Pháp Kiều còn cười tươi ngồi sát bên cạnh nhau.

Trước đó trong broadcast có hơn 290 nghìn thành viên, Pháp Kiều đã chia sẻ hình ảnh Uyển Ân có mặt tại quê, đính kèm là chú thích lầy lội: "Đã nói là chồng đi về quê thăm mẹ vài hôm mà cứ xuống kiếm cho bằng được. Coi cái mặt dữ ghê không".

Uyển Ân đăng tải hình ảnh về quê của Pháp Kiều chơi trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên còn nhận đó là quê chồng của mình, hào hứng khoe với netizen. Ảnh: FBNV

Trước đó, Pháp Kiều chia sẻ khoảnh khắc Uyển Ân theo về quê chơi trong group chat có gần 300.000 thành viên. Ảnh: Chụp màn hình

Khi vướng nghi vấn tình cảm, Uyển Ân và Pháp Kiều còn tự tung hint hài hước khiến ai cũng cười ngả nghiêng. Nguồn: FBNV

Là em gái ruột của Trấn Thành - một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt, Uyển Ân sớm trở thành cái tên nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Đặc biệt, sau khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Nhà Bà Nữ, độ nhận diện của Uyển Ân ngày càng tăng.

Nữ diễn viên ghi điểm với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc cùng gương mặt ưa nhìn, dễ tạo thiện cảm. Sau loạt dự án điện ảnh tạo tiếng vang, Uyển Ân liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí và ngày càng được chú ý.

Uyển Ân nhận được đánh giá cao sau khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Nhà Bà Nữ. Ảnh: FBNV

Pháp Kiều từng thu hút sự chú ý khi góp mặt tại Rap Việt mùa 3 với hình ảnh đậm chất cá tính. Sau chương trình, rapper gen Z nhanh chóng tạo dấu ấn riêng khi ra mắt sản phẩm đầu tay DOC vào năm 2024, gây ấn tượng bởi phần hình ảnh khác lạ cùng ca từ giàu cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc phòng thu, Pháp Kiều còn xuất hiện đều đặn trên nhiều sân khấu lớn, dần trở thành cái tên quen mặt với khán giả trẻ.

Đặc biệt, sau hiệu ứng từ Anh Trai Say Hi, Pháp Kiều sở hữu thêm lượng người hâm mộ đông đảo, đồng thời khẳng định rõ hơn năng lực cũng như màu sắc âm nhạc độc đáo của mình. Trái ngược với sự sôi nổi trong công việc, đời sống tình cảm của nam rapper lại được anh giữ kín, hiếm khi chia sẻ trước công chúng.