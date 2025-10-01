Em gái Trấn Thành tự thấy "mắc cỡ, quắn quéo, nổi da gà" với cảnh nóng của mình trong phim mới

Chiều 30-9, đoàn phim "Chị ngã em nâng" đã có buổi chiếu ra mắt phim ở TP.HCM. Sau buổi công chiếu, đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân đã có màn giao lưu với báo chí.

Chị ngã em nâng là bộ phim cảm động về tình chị em Thương và Lực do Lê Khánh và Thuận Nguyễn thủ diễn. Đóng cặp với Lê Khánh là diễn viên Quốc Trường. Đóng cặp với Thuận Nguyễn là Uyển Ân. Ngoài câu chuyện gây xúc động về tình chị em, 2 cặp diễn viên cũng có một số cảnh nhạy cảm.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim, diễn viên Uyển Ân nói: " Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảnh quay mà thấy mắc cỡ đến như vậy, quắn quéo nổi da gà vì bạo quá" .

4 diễn viên chính trong phim Chị ngã em nâng: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân.

Khi được hỏi liệu cảnh nóng trong phim sẽ khiến Trấn Thành (anh trai Uyển Ân) cảm thấy như thế nào, nữ diễn viên cho biết: "Anh tôi thương tôi như chị Thương thương Lực vậy. Đối với anh thì lúc nào tôi cũng bé bỏng hết. Tôi 26 tuổi rồi nhưng lúc nào đi sự kiện, mặc bộ đồ hơi hở một xíu là anh nhắc: Con nít mà ăn mặc hở hang như vậy. Tôi chưa nói với anh là phim có cảnh nóng, không biết anh xem thì sẽ nghĩ sao" .

Được biết, hiện tại Trấn Thành đang bận quay phim Tết nên không thể tham dự buổi ra mắt phim có em mình đóng chính. Tuy nhiên, nam MC đình đám không quên gửi lời chúc mừng tới em gái và ê-kíp bộ phim.

Trấn Thành viết trên trang cá nhân: "Hồi xưa mình mời nó làm diễn viên cho phim mình. Hôm nay, em gái mời lại anh hai đi dự họp báo phim nó. Thôi cũng được đi! Nhưng anh đi quay phim Tết rồi! Anh hai ủng hộ từ xa nha. Chúc mừng Út Tọt - Uyển Ân nhà mình đóng phim mới Chị ngã em nâng. Mọi người ủng hộ em trong phim này nhé ".

Đạo diễn Vũ Thành Vinh và dàn diễn viên trả lời báo chí sau buổi chiếu phim.

Diễn viên Uyên Ân - em gái Trấn Thành.

" Chị ngã em nâng" là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh sau "Hai Muối". Khác với bộ phim đầu tay về tình cha con, lần này anh khai thác mối quan hệ chị em khi trưởng thành, với câu thoại: "Không lẽ chị em mình chỉ thương nhau khi còn nhỏ?".

Phim xoay quanh gia đình làm nhang ở Tây Ninh, nơi hai chị em Thương và Lực sớm mồ côi, chật vật lớn lên trong thiếu thốn. Tình thương của người chị dành cho em trai dần biến thành áp đặt, đẩy cả hai vào mâu thuẫn.

Phim có sự tham gia của Lê Khánh, Quốc Trường, Tạ Minh Tâm, Hoài Linh, Hạnh Thúy, Đinh Y Nhung, Thanh Thức, khởi chiếu từ ngày 3/10.