“Em gái quốc dân” bỏ chồng đại gia, sắp cưới người kém 14 tuổi

Sáng 19/1, tờ FRIDAY khiến công chúng châu Á dậy sóng khi đưa tin "em gái quốc dân Jbiz" Erika Sawajiri (nữ chính 1 Lít Nước Mắt) đang hẹn hò với chàng trai ngoài ngành giải trí sau khi ly hôn đại gia truyền thông Tsuyoshi Takahashi. Theo nguồn tin, bạn trai mới của Erika Sawajiri kém nữ diễn viên tận 14 tuổi. Chàng trai này hiện đang sinh sống tại 1 hòn đảo xa xôi cách nơi ở của Sawajiri khoảng 1000km. Nói cách khác, quốc bảo nhan sắc Nhật Bản hiện đang yêu xa, tuy nhiên mối quan hệ lãng mạn giữa 2 người chẳng hề bị phai nhạt bởi khoảng cách địa lý.

Được biết, Erika Sawajiri và người bạn trai kém 14 tuổi đang yêu đương nghiêm túc. Cặp đôi đã âm thầm xây dựng mối quan hệ trong suốt thời gian qua. Truyên thông Nhật còn mô tả chuyện tình của mỹ nhân 1 Lít Nước Mắt và tình trẻ bằng những ngôn từ có cánh như "lãng mạn hệt như phim", "mối quan hệ yêu xa đầy ngọt ngào",...

Erika Sawajiri và bạn trai "hồng hài nhi" thậm chí đã sớm tính tới chuyện kết hôn. Ký giả từ tờ FRIDAY cho biết, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới ngay trong năm nay, sớm nhất là vào mùa xuân.

Erika Sawajiri hiện đang hẹn hò bạn trai "hồng hài nhi" kém tận 14 tuổi. Chàng trai đang sinh sống tại hòn đảo xa xôi cách nơi ở của nữ minh tinh khoảng 1000 cây số. Ảnh: Koreaboo

Trước đó, cuộc hôn nhân của Erika Sawajiri và đại gia truyền thông Tsuyoshi Takahashi hơn 22 tuổi đã khiến báo giới Nhật Bản tốn nhiều giấy mực. Vào thời điểm kết hôn với đại gia đáng tuổi chú, nữ diễn viên sinh năm 1986 đã lập ra hẳn 1 bản hợp đồng hôn nhân sặc mùi tiền.

Trong quá trình chung sống, nếu đại gia này bị phát hiện ngoại tình thì ông phải đền bù cho người đẹp 10 triệu JPY/lần (1,6 tỷ đồng). Trường hợp cặp đôi ly hôn, Erika Sawajiri sẽ được hưởng 90% tài sản của chồng. Bản hợp đồng với quá nhiều tính toán vật chất khiến khán giả chỉ trích cô tham tiền, hình ảnh thanh thuần của Sawajiri cũng bị tổn hại nặng nề.

Cuộc hôn nhân của Erika Sawajiri và đại gia đáng tuổi chú đã khiến cô mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: Koreaboo

Cuộc hôn nhân của Erika Sawajiri và chồng đại gia cũng chỉ kéo dài được 14 tháng. Sau khi độc thân trở lại, nữ diễn viên sa đà vào việc sử dụng chất cấm. Đến năm 2019, quốc bảo nhan sắc bị bắt vì tội tàng trữ chất ma túy. Trên tòa, nữ diễn viên thừa nhận việc thường xuyên mua và sử dụng chất cấm, do đó, cô bị phán quyết 18 tháng tù treo.

Sự nghiệp của Erika Sawajiri tụt dốc không phanh, bị công ty quản lý hủy hợp đồng và những bộ phim cô từng tham dự cũng bị gỡ bỏ. Năm 2023, nữ diễn viên quay lại màn ảnh nhưng không gây được tiếng vang.

"Em gái quốc dân Jbiz" lâm cảnh hết thời sau loạt ồn ào chấn động trong sự nghiệp. Ảnh: Koreaboo