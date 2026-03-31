Em gái Lâm Tây khoe nhan sắc mỹ nhân tuổi 19: Chiều cao gần 1m80, chân dài cực phẩm, lên đồ sexy táo bạo gây sốt MXH

Nếu nói về những hội em gái cầu thủ có sức hút nhất hiện nay, chắc chắn cái tên Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn "Lâm Tây" (Đặng Văn Lâm) luôn nằm trong top đầu. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa khiến cõi mạng xôn xao khi tung bộ ảnh mới cực cháy, khoe trọn lợi thế hình thể chuẩn mẫu.

Trong loạt ảnh mới, Thanh Giang gây ấn tượng mạnh với gương mặt lai Tây sắc sảo. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên kết hợp cùng lối trang điểm nhấn vào đôi mắt giúp cô nàng toát lên vẻ cuốn hút, vừa có chút ngây thơ lại vừa vô cùng quyến rũ.

Thanh Giang nhìn nghiêng, khoe góc mặt sắc sảo và bờ vai trần quyến rũ

Điểm khiến netizen "va" phải sự chú ý nhất chính là chiều cao khủng xấp xỉ 1m80. Tận dụng triệt để lợi thế này, em gái Lâm Tây đã chọn bộ outfit "all-black" cực kỳ cá tính và sexy. Thanh Giang diện áo crop-top hở lưng với thiết kế yếm ôm sát giúp nàng hotgirl khoe khéo bờ vai trần mảnh mai và vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. Chiếc quần short ngắn kết hợp cùng tất cao cổ, giúp đôi chân của cô nàng vốn đã dài nay lại càng thêm "vô thực". Dù là góc chụp từ phía sau khoe đường cong hình chữ S hay dáng ngồi đầy quyền lực, Thanh Giang đều cho thấy khả năng làm chủ khung hình cực tốt.

Thanh Giang lên đồ sexy, táo bạo

Em gái Văn Lâm với đôi chân dài miên man, pose dáng chuyên nghiệp như người mẫu

Nhìn những hình ảnh này, nhiều người ngỡ ngàng nhận ra cô công chúa nhỏ xinh như búp bê trong vòng tay anh trai Văn Lâm năm ấy nay đã vụt lớn thành hotgirl Đặng Thanh Giang 19 tuổi. So với hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, được Văn Lâm sấy tóc thủa nhỏ, Thanh Giang hiện tại đã có màn "dậy thì thành công" rực rỡ nhất nhì dàn em gái làng bóng đá Việt.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc của em gái Văn Lâm ở tuổi 19: "Gen nhà Lâm Tây đỉnh thật sự, toàn cực phẩm!", "Chân dài thế kia không đi thi Hoa hậu hay làm người mẫu thì phí quá Giang ơi", "Thần thái này đúng là không đùa được đâu, chuẩn vibe hotgirl luôn rồi!"...

Với phong độ nhan sắc và gu thời trang ngày càng ổn áp, Đặng Thanh Giang sẽ là cái tên chiếm sóng truyền thông không kém gì người anh trai nổi tiếng trong thời gian tới.

Em gái Lâm Tây hot nhất nhì làng bóng đá Việt hiện nay