Em gái cố NSƯT Vũ Linh làm một việc tại mộ anh trai

Tùng Ninh |

Nghệ sĩ Hồng Nhung tới thăm mộ anh trai là nghệ sĩ Vũ Linh dịp cuối năm.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Nhung (em gái ruột cố NSƯT Vũ Linh) cùng con gái là nghệ sĩ Hồng Phượng và em trai là nghệ sĩ Tiểu Linh đã tới thăm mộ anh trai dịp cuối năm. Đi cùng nghệ sĩ Hồng Nhung là một số người bạn và thành viên khác trong gia đình, rất đông đủ.

Em gái cố NSƯT Vũ Linh có hành động tại mộ anh trai - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Nhung tại mộ anh trai

Nghệ sĩ Hồng Nhung chuẩn bị lễ cúng đầy đủ, chu đáo... Sau khi lau dọn và thắp hương và khấn nguyện trước mộ anh trai, nghệ sĩ Hồng Nhung đã có một hành động khiến ai cũng bất ngờ là lì xì cho các Youtuber có mặt ở khu mộ.

Được biết, đây là các Youtuber chuyên túc trực tại nghĩa trang nghệ sĩ ở Bình Dương để chăm nom mộ và ghi lại những khoảnh khắc khách đến thăm mộ. Ngoài mộ nghệ sĩ Vũ Linh, nghĩa trang còn có mộ của nhiều nghệ sĩ khác như NSND Thanh Kim Huệ.

Em gái cố NSƯT Vũ Linh có hành động tại mộ anh trai - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hồng Nhung nói: "Hôm nay cô Sáu (tên ở nhà của nghệ sĩ Hồng Nhung) đến đây, cô Sáu lì xì mỗi đứa 200 nghìn lấy lộc nhân dịp Tết đến xuân về, đầu năm mới. Cô Sáu cảm ơn tụi con đã chăm sóc mộ trong suốt một năm vừa qua".

Nói rồi, nghệ sĩ Hồng Nhung rút tiền trong túi để lì xì. Tuy nhiên, các Youtuber chỉ xin nhận tấm lòng, không nhận tiền của nghệ sĩ Hồng Nhung.

