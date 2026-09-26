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Em gái bị ném cát, anh trai 13 tuổi đẩy bé trai 5 tuổi xuống nước tử vong

Phạm Trang
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Một nam sinh 13 tuổi ở Sơn Đông (Trung Quốc) bị cáo buộc đẩy bé trai 5 tuổi xuống nước khiến nạn nhân tử vong, sau khi em gái mình từng bị cậu bé hàng xóm ném cát vào người.

Nam sinh 13 tuổi bị truy tố về tội cố ý giết người

Theo đó, vụ việc xảy ra tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Nam sinh họ Lương, khi đó 13 tuổi, bị cáo buộc đã đẩy bé trai họ Vương, 5 tuổi, xuống nước khiến cậu bé tử vong.

Hồ sơ truy tố do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Ấp công bố cho thấy trước khi xảy ra vụ việc, em gái của Lương đang chơi thì bị Vương, cậu bé 5 tuổi sống đối diện, ném cát vào người. Sau đó, Lương nảy sinh sự oán giận với bé trai này.

Ngày 26/4/2024, Lương đưa Vương đến khu vực gần một đình nghỉ chân và định ném cậu bé xuống con mương phía dưới. Tuy nhiên, do Vương chống cự, Lương không thực hiện được ý định. Sau đó, Lương đưa Vương lên một cây cầu rồi đẩy cậu bé xuống nước. Vương tử vong do đuối nước.

Nam sinh 13 tuổi bị truy tố đẩy bé trai 5 tuổi xuống nước tử vong ở Sơn Đông - Ảnh 1.

Ảnh: HK01

Thi thể cậu bé sau đó được một người đi đường phát hiện. Người này lập tức báo cảnh sát. Đến ngày hôm sau, Lương bị cảnh sát bắt giữ.

Theo cơ quan công tố, Lương đã cố ý tước đoạt tính mạng của một trẻ nhỏ, khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan này nhận định hành vi của Lương có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân của công dân.

Hồ sơ truy tố nêu rằng các tình tiết vụ án đã rõ ràng, chứng cứ đầy đủ và xác thực.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi, Lương đã đủ 12 tuổi nhưng chưa đủ 14 tuổi. Vì vậy, để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lương về tội cố ý giết người, vụ án phải được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc phê chuẩn truy tố.

Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự Trung Quốc được cơ quan công tố viện dẫn, người phạm tội trong độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 14 tuổi thuộc trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời được xem xét giảm nhẹ hoặc giảm mức hình phạt.

Gia đình nạn nhân mong muốn tòa áp dụng mức hình phạt cao nhất

Ông Vương, cha của bé trai tử vong, cho biết địa điểm con trai gặp nạn cách nhà hơn 1 km. Theo lời ông, sau khi sự việc xảy ra, gia đình Lương chưa từng chủ động liên hệ hoặc trao đổi với gia đình nạn nhân. Ông cho biết gia đình Lương thậm chí chuyển nhà ngay trong đêm sau vụ việc.

Hai bên chỉ gặp nhau một lần tại cuộc họp trước phiên tòa vào tháng 4 năm nay và cũng không có cuộc trao đổi nào.

Cha của nạn nhân cho biết gia đình mong muốn tòa án áp dụng mức hình phạt cao nhất theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa biết chính xác thời điểm phiên tòa sẽ được mở.

Hiện vụ án đang chờ các bước tố tụng tiếp theo.

Nguồn: HK01

Bắt Nguyễn Thanh Phương Tuyền SN 1988 cầm đầu đường dây 10.000 viên An Cung giả: Người cao tuổi chú ý
Tags

cố ý giết người

tử vong

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