Em gái bị anh trai dùng ghế đánh vào đầu: Tôi sai với người khác, không liên quan tới cha mẹ, các anh

Vừa xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập dã man một người phụ nữ trong nhà trọ đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo đó, danh tính của những người trong clip nhanh chóng được xác định: Người phụ nữ bị đánh là chị Huỳnh Thị Kim T. (30 tuổi), người đánh là anh trai cả của chị - Huỳnh Thanh T. (34 tuổi), trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối ngày 18/6.

Thông tin trên VOV, tối 18/6, mẹ ruột của chị T. là bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi) cùng hai anh trai tới phòng trọ của chị T. tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để khuyên chị T. trở về nhà.

Vừa vào nhà trọ, anh trai cả hỏi vài câu và lập tức cầm ghế đánh chị T.. Lúc này người mẹ lao vào can ngăn nhưng người anh còn lại đề nghị mẹ ra ngoài và không được can. Ở một đoạn video, anh cả hỏi "lấy về có hạnh phúc không", chị T. nói "chắc chắn". Lập tức người đàn ông cầm chiếc ghế nhựa đang ngồi phang liên tiếp vào đầu chị T..

"Sau khi bị đánh, tôi bị thương khắp cơ thể. Sáng 19/6, tôi có vào bệnh viện khám và biết mình bị gãy tay", chị T. thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Hình ảnh khiến mạng xã hội dậy sóng. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc xảy ra từ tối 18/6, nhưng tới bây giờ chị T. mới chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội và khiến dư luận xôn xao. Lý giải trên Tuổi Trẻ, chị T. cho hay ban đầu muốn giải quyết nội bộ gia đình, nhưng đến nay việc này không thể giải quyết theo hướng đó và đành phải nhờ pháp luật.

Chị T. cũng thông tin thêm mối quan hệ của chị với gia đình có rất nhiều uẩn khúc, bất hòa. Chị tự nhận bản thân có phần sai, sai với người khác chứ không liên quan tới cha mẹ, các anh trai của mình.

Liên quan tới vụ việc trên, Công an tỉnh đã nắm thông tin nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an các xã liên quan tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định.