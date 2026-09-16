Em gái 19 tuổi cao 1m80 của Văn Lâm khoe vóc dáng nuột nà, đọ sắc cùng Yến Xuân trong chuyến du lịch Nha Trang

Gia đình Văn Lâm cùng đi du lịch trong thời gian V.League tạm nghỉ.

Tận dụng khoảng thời gian V.League tạm nghỉ, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng gia đình đã lựa chọn Nha Trang làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng. Chuyến đi đến Nha Trang lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với gia đình nam thủ môn. Đây cũng chính là nơi Đặng Văn Lâm và Yến Xuân tổ chức đám cưới riêng tư lãng mạn trên bờ biển vào tháng 7/2024 sau 6 năm hẹn hò kín tiếng.

Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng. Cả hai duy trì lối sống lành mạnh, kín đáo và luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Yến Xuân luôn là hậu phương vững chắc, đồng thời giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết, hòa hợp với gia đình chồng.

Trong chuyến nghỉ dưỡng, Thanh Giang đăng tải những bức ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của cả nhà. Trái ngược với hình ảnh nghiêm túc trên sân cỏ, nam thủ môn sinh năm 1993 thoải mái làm biểu cảm hài hước bên em gái và bà xã, mang đến không khí tươi vui, gần gũi.

Nhan sắc tuổi 19 của Đặng Thanh Giang

Bên cạnh tình cảm gia đình, nhan sắc tuổi 19 của Thanh Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Sinh năm 2007 và mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga, cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to sâu cùng nụ cười rạng rỡ.

Với chiều cao nổi bật gần 1,80m cùng vóc dáng thanh mảnh, Thanh Giang luôn biết cách thả dáng rạng rỡ dù chỉ mặc trang phục du lịch đơn giản. Hiện tại, em gái Văn Lâm vừa tập trung cho việc học, vừa từng bước thử sức ở lĩnh vực người mẫu thời trang và múa nghệ thuật. Chuyến đi Nha Trang không chỉ giúp Đặng Văn Lâm nạp lại năng lượng sau những vòng đấu căng thẳng mà còn là dịp để gia đình lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.