Em bé vừa chào đời đã gây bão mạng vì quá xinh đẹp: Da trắng, mắt to, mũi cao, mỹ nhân tương lai đây rồi!

Mới đây, video của một em bé sơ sinh mà phần bình luận trực tiếp "nổ tung".

Tin rằng rất nhiều mẹ bầu và các mẹ bỉm sữa đều từng có mong đợi thế này: Luôn mong con yêu lúc chào đời sẽ có đường nét thanh tú, vừa đáng yêu vừa dễ thương như một búp bê bằng sứ.

Mới đây, video của một em bé sơ sinh mà phần bình luận trực tiếp "nổ tung".

Khác với đa số trẻ sơ sinh thường có vẻ ngoài nhăn nheo, đỏ ửng, sưng phù và các đường nét chưa mở, em bé này vừa sinh ra đã có trạng thái vô cùng xuất chúng.

Bé sở hữu đôi mắt to tròn long lanh tự nhiên, con ngươi đen láy linh động; sống mũi cao thẳng có nét, đôi mắt và lông mày giãn ra sạch sẽ, làn da trắng hồng hào, hoàn toàn không có vẻ nhăn nheo hay sưng húp thường thấy ở trẻ sơ sinh.

Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận trầm trồ:

"Đúng là vừa sinh ra đã bật 'hack' nhan sắc rồi!"

"Người ta đầy tháng còn không đẹp bằng bé này lúc mới sinh."

"Nhan sắc đứa trẻ này đỉnh thật đấy, vừa đẻ ra đã nổi tiếng khắp mạng xã hội rồi!"

Nhiều người nói rằng, ngoại hình của con cái hoàn toàn phụ thuộc vào gen của cha mẹ, là do trời sinh không thể thay đổi được.

Sự thật có đúng như vậy không? Thực ra không hoàn toàn thế!

1. Con có xinh xắn hay không, thật sự không phụ thuộc hoàn toàn vào di truyền

Những người mẹ từng sinh con đều hiểu, các em bé lúc mới chào đời hầu như đều không được "đẹp mắt" cho lắm.

Do ngâm trong nước ối lâu ngày, da bé thường đỏ và nhăn nheo, mí mắt sưng húp, đầu bị ép cho dài ra, mũi thì tẹt, cả người co rúm lại như một ông cụ non.

Chính vì thế, những em bé vừa sinh ra đã đẹp rạng ngời trên mạng mới khiến mọi người phải trầm trồ.

Nhiều người chỉ nghĩ là do gen của bố mẹ tốt, nhưng thực ra, việc chăm sóc và bồi bổ trong thai kỳ mới là bí quyết ẩn giấu phía sau.

Bên cạnh tôi có một người mẹ sinh con thứ hai. Bé đầu lòng khi mới sinh ra trông rất bình thường, da đỏ lựng, năm quan (mắt, mũi, miệng...) ép chặt vào nhau.

Đến khi mang thai bé thứ hai, cô ấy đặc biệt kiểm soát chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, ba bữa ăn uống cân bằng dinh dưỡng.

Đến lúc bé thứ hai chào đời, sự khác biệt thấy rõ bằng mắt thường: Đường nét gương mặt giãn mở, làn da sạch sẽ, sắc mặt cực kỳ tốt.

Cô ấy nói với tôi, trước đây cứ nghĩ ngoại hình của con hoàn toàn do trời định, giờ mới hiểu ra: Ăn uống tốt, nghỉ ngơi tốt trong thai kỳ đều có thể "cộng điểm" cho nhan sắc của con.

2. Em bé mới sinh có đẹp hay không, dinh dưỡng thai kỳ rất quan trọng

Không thể phủ nhận rằng đường nét gương mặt, chiều cao và khung xương phần lớn là di truyền từ bố mẹ.

Nhưng làn da của em bé có tốt không, xương phát triển có đúng vị trí không, gương mặt trông có hài hòa, dễ chịu không thì dinh dưỡng thai kỳ đóng vai trò cực kỳ quan trọng!

Nhiều đứa trẻ sinh ra năm quan chen chúc, da dẻ thô ráp, xỉn màu, thực chất là do người mẹ không bổ sung đủ dinh dưỡng trong thai kỳ.

Giai đoạn giữa và cuối thai kỳ chính là thời kỳ mấu chốt để em bé phát triển xương, nuôi dưỡng làn da và hoàn thiện các cơ quan trên gương mặt.

Muốn đường nét khuôn mặt hài hòa, khung xương mũi phát triển tốt thì canxi nhất định phải bổ sung đủ.

Làn da em bé muốn mịn màng, sáng sủa thì hoàn toàn dựa vào sự nuôi dưỡng của các loại vitamin và nguyên tố vi lượng .

Khi dinh dưỡng được bổ sung cân bằng và đầy đủ, khung xương của bé sẽ đầy đặn, làn da sạch sẽ hồng hào, thần thái tổng thể nhìn sẽ hoàn toàn khác biệt.

Tiện đây, xin nhắc các mẹ một hiểu lầm rất dễ mắc phải:

Trong thai kỳ không phải cứ ăn càng nhiều càng tốt, quan trọng là ăn đúng món và phối hợp cân bằng.

Việc cắm đầu ăn vô tội vạ để "bổ béo" chỉ khiến mẹ béo lên, thai nhi quá to, ngược lại còn làm kìm hãm sự phát triển của bé. Chỉ có chế độ ăn uống hợp lý mới nuôi dưỡng ra một em bé có nền tảng tốt và ngoại hình xuất chúng.

3. Làm tốt 4 việc này trong thai kỳ để nuôi dưỡng em bé có nhan sắc cao

Muốn con sinh ra có làn da trắng trẻo, năm quan hài hòa, sắc mặt hồng hào, việc làm tốt 4 điều này trong thai kỳ là rất quan trọng:

- Bổ sung đủ canxi, đường nét gương mặt đẹp hơn

Khung xương mặt và sống mũi của bé có phát triển tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào canxi. Theo tiêu chuẩn, tam cá nguyệt thứ hai cần bổ sung 1000mg canxi/ngày, tam cá nguyệt thứ ba tăng lên 1200mg/ngày. Thường ngày nên uống nhiều sữa, ăn đậu phụ, rau lá xanh, tép khô, sốt vừng... để bổ sung qua thực phẩm.

- Ăn đủ protein chất lượng cao mỗi ngày

Thay đổi luân phiên các món như trứng, thịt nạc, cá tôm, sữa, các sản phẩm từ đậu... Có như vậy, năm quan, làn da và cơ bắp của bé mới phát triển tốt, sinh ra sẽ có đường nét hài hòa, thần thái tràn đầy sức sống.

- Ăn thay đổi đa dạng các loại rau củ quả nhiều màu sắc

Mỗi màu sắc của rau củ quả lại chứa dinh dưỡng khác nhau. Rau xanh đậm bổ sung axit folic, anthocyanin; rau củ quả màu cam vàng có chứa carotene; hoa quả tươi bổ sung các loại vitamin. Ăn uống phong phú sẽ giúp giảm tích tụ hắc sắc tố ở em bé, giúp bé sinh ra có làn da mịn màng, sạch sẽ, trắng trẻo mềm mại.

- Kiểm soát tốt cân nặng

Với những mẹ bầu có vóc dáng chuẩn trước khi mang thai, việc kiểm soát mức tăng cân trong suốt thai kỳ ở khoảng 11.5 đến 16kg là thích hợp nhất. Cân nặng tăng lên một cách từ từ và ổn định chứng tỏ dinh dưỡng được hấp thụ cân bằng, thai nhi phát triển bình ổn. Bé sẽ không bị phù nề hay phát triển mất cân đối, lúc sinh ra trạng thái tổng thể sẽ gọn gàng, xinh xắn.

Tất nhiên, nền tảng tốt bẩm sinh chỉ là lợi thế xuất phát đầu tiên, điều thực sự quyết định nhan sắc và khí chất của một đứa trẻ chính là sự nuôi dưỡng tỉ mỉ sau khi chào đời.

Được nuôi dạy tốt, khí chất, vóc dáng và tinh thần của trẻ sau này sẽ càng nhìn càng thuận mắt, xuất chúng hơn nhiều so với năm quan bẩm sinh.

Nguồn: Sohu