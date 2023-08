Em bé sơ sinh gây sốt mạng xã hội với khả năng kỳ diệu, song đoạn clip còn gây tranh cãi vì 1 lý do

Bạn nghĩ một em bé vừa mới ra đời thì có thể làm được những gì? Có lẽ là khóc, ăn và ngủ. Tuy nhiên, hình ảnh một em bé sơ sinh Ấn Độ dưới đây có thể sẽ khiến cho bạn phải ngạc nhiên.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Times Now News, một bà đỡ tại Ấn Độ đã vô cùng kinh ngạc sau khi đón một em bé chào đời. Người phụ nữ này cho biết, khi cô vừa bế đứa bé đặt lên khay để thực hiện công tác lau rửa, vệ sinh thì đột nhiên thấy đứa bé bỗng lấy 2 tay nắm lấy 2 bên thành của chiếc khay kim loại.

Cảm thấy kinh ngạc, người phụ nữ đã thử nhấc đứa bé lên thì thấy em đã có thể nắm chặt cái khay không buông, thậm chí còn nhấc bổng cả cái khay lên. Sự việc thu hút sự chú ý của cả những nhân viên y tế có mặt tại đó và họ đã lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Bà đỡ nhấc em bé lên cao và em bé nâng luôn cả cái khay kim loại lên.

Ngay sau khi đoạn clip được đưa lên Twitter, chỉ trong vòng 2 ngày nó đã lập tức gây sốt với hơn nửa triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc vì không tin nổi một em bé sơ sinh lại có khả năng cầm nắm tốt đến thế.

Thậm chí một số còn đùa vui em bé này lớn lên nhất định sẽ trở thành một vận động viên tài năng và không quên chúc mừng gia đình họ đã có thêm một thành viên nhí khỏe mạnh và rất đáng yêu.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến lo ngại liệu việc y tá dốc ngược đứa bé lên như vậy cónguy hiểm cho em bé hay không.

"Sao cô ta lại dốc ngược đứa bé lên hết lần này đến lần khác rồi còn cười cười nói nói như vậy? Cô ta định làm hại đứa trẻ à?", một người bình luận.

Đoạn clip đã rất viral trên Twitter với hơn nửa triệu lượt xem.

"Hãy tìm ra tên của nữ y tá này và sa thải cô ta mau, thế này thật là vô nhân đạo", một người khác có cùng ý kiến.



"Trẻ sơ sinh rất yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy một chút là nguy hiểm rồi, nhỡ khi đùa cợt cô ta làm rơi đứa bé thì sao? Hãy sa thải hết những người có mặt trong đoạn clip đi", một người khác viết.

"Tại sao lại đăng tải đoạn clip về em bé khi chưa có sự đồng ý từ gia đình của em? Như thế là bất hợp pháp", một netizen chia sẻ ý kiến.

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng việc em bé sơ sinh nắm chặt cái khay không buông có thể là do vấn đề sức khỏe nào đó và cần được bác sĩ kiểm tra ngay.

"Xin hãy kiểm tra cho em bé vì điều này có thể là do các cơ bị co cứng, có thể là do chứng bại não thể co cứng. Cầu mong đứa bé khỏe mạnh", một người dùng khác đưa ra cảnh báo.

Nguồn: Times Now News