Em bé được chọn hát 'Quốc ca' cùng Mỹ Tâm sáng 2-9 .
Em bé được chọn hát 'Quốc ca' cùng Mỹ Tâm sáng 2/9
Ngọc Ánh - Hà Trang |
Chiều 31/8, tại sân vận động Mỹ Đình, dàn nghệ sĩ gồm Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Hoàng Bách luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dàn nghệ sĩ hòa giọng trong liên khúc dài hơn 10 phút. Mỹ Tâm và ca sĩ nhí đảm nhận phần hát "Quốc ca".
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/em-be-duoc-chon-hat-quoc-ca-cung-my-tam-sang-29-post1774561.tpo