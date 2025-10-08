"Em bé chất" làm vedette, khuấy động sàn diễn thời trang nhí





Tối 7/10, tại TP.HCM, sân khấu thời trang nhí trở nên sôi động khi “Em bé chất” Xệ Xệ – xuất hiện trong vai trò vedette. Giữa tiếng reo hò của hàng trăm khán giả, cậu bé 8 tuổi bước ra với thần thái tự tin, diện trang phục mang đậm tinh thần hiphop: áo phông oversize, quần túi hộp đen mài bạc, kính râm bản to. Vừa catwalk, Xệ Xệ vừa hát live hai ca khúc “Em bé chất” và “I’m a Good Kid” biến sàn diễn thành một sân khấu âm nhạc trẻ trung và sôi động.

Em bé chất” Xệ Xệ.

Phần trình diễn của sao nhí bùng nổ sân khấu.

Màn trình diễn của Xệ Xệ xóa nhòa ranh giới giữa thời trang và âm nhạc, thể hiện đúng tinh thần tự do, cá tính mà ê-kíp sáng tạo muốn truyền tải. “Chúng tôi chọn Xệ Xệ không chỉ vì sự nổi tiếng, mà vì tinh thần của bé đại diện cho hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên, tự tin và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đó chính là thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm”, đại diện chương trình chia sẻ.

"Em bé chất" Xệ Xệ tên thật là Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017, cháu của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T. Cậu bé được khán giả yêu mến nhờ năng lượng tích cực, phong cách biểu diễn tự nhiên, đáng yêu. Hai cậu cháu thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc và gây “bão” mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Xệ Xệ từng ra mắt một số MV như Em bé chất , Em bé Việt Nam , Thánh Gióng ... Với thành công của "Em bé chất" Xệ Xệ được nhiều khán giả gọi với biệt danh này.

Phần catwalk các trang phục khỏe khoắn của mẫu nhí.

Chương trình lần này cũng đánh dấu hơn 10 năm gắn bó trong lĩnh vực thời trang của hai giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung và Nguyễn Mậu Phúc – những người nổi tiếng với định hướng thời trang trẻ em an toàn, hợp xu thế và mang tính ứng dụng cao. Với họ, thời trang trẻ em không chỉ là sự dễ thương mà còn là cách trẻ thể hiện cá tính và niềm vui sống.

Trên sàn diễn, hơn 40 thiết kế được chia làm bốn chương – Little Legends , Everyday Spark , Home Is My Runway và Spring – kể lại hành trình trưởng thành của một đứa trẻ qua lăng kính thời trang. Các bộ sưu tập sử dụng chất liệu cotton, kaki, jean, ren và voan cao cấp, hướng đến tiêu chí “Cá tính - An toàn - Chất lượng”.

Dàn mẫu nhí tự tin khi catwalk.

Trang phục mang phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho trẻ nhỏ. Màu sắc tươi sáng, đường nét hài hòa cùng những điểm nhấn tinh tế giúp tôn lên vẻ tự tin và năng động của thế hệ nhí ngày nay.

Mở màn bằng âm nhạc hip-hop sôi động, Little Legends tôn vinh tinh thần street kids – những đứa trẻ thành thị dám thể hiện bản thân. Everyday Spark lại gợi nhớ những buổi chiều tuổi thơ hồn nhiên với jeans, kaki và bảng màu trung tính.

Home Is My Runway mang thông điệp “Nhà là sàn diễn của yêu thương”, sử dụng chất liệu thun cotton co giãn, tạo cảm giác thoải mái cho trẻ dù ở nhà, trường hay khi vui chơi. Spring khép lại show diễn bằng bộ sưu tập áo dài Tết cách tân, kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, được thêu tay tinh xảo trên nền lụa, gấm.