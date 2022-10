Trong vài tháng qua, cổ phiếu Tesla đã gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và kết quả kinh doanh mới nhất cũng không thể cải thiện tình hình. Hôm 19/10, Tesla đã công bố báo cáo tài chính quý III. Doanh thu của hãng ô tô điện đã thấp hơn so với dự báo của giới phân tích nhưng lợi nhuận lại vượt ước tính.

Cũng trong sự kiện này, CEO Elon Musk phát biểu nhằm trấn an nhà đầu tư. Ông thông báo rằng hội đồng quản trị của Tesla đã thảo luận về chương trình mua cổ phiếu quỹ và đồng ý rằng giá trị thương vụ này từ 5-10 tỷ USD là rất hợp lý.

Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu của doanh nghiệp này đang bị định giá thấp và là cách để họ thúc đẩy giá cổ phiếu. Ở trường hợp của Tesla, Musk cho biết kế hoạch này vẫn chưa được hoàn tất nhưng Tesla sẽ sớm thực hiện.

Ngay sau khi công bố kế hoạch mới, vị CEO này cũng đưa ra nhận định về định giá của Tesla: “Cách đây không lâu, tôi đã phát biểu trong một buổi công bố báo cáo tài chính rằng tôi nghĩ Tesla còn có thể có giá trị cao hơn Apple, khi “quả táo khuyết” trị giá khoảng 700 tỷ USD.”

Hiện tại, vốn hoá của Tesla đạt khoảng 630 tỷ USD. Và Musk đã đưa ra một mục tiêu mới cho mức định giá của hãng xe điện: “Hiện tại, tôi cho rằng chúng tôi có thể vượt xa vốn hoá của Apple lúc này. Tôi thấy Tesla còn có giá trị hơn cả Apple và Saudi Aramco cộng lại.”

Vốn hoá của Apple hiện là 2,3 nghìn tỷ USD còn Saudi Aramco là 2,1 nghìn tỷ USD.

Vị tỷ phú cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả trong một cuộc suy thoái tồi tệ, Tesla vẫn có thể tạo ra “lượng tiền mặt lớn” trong năm tới. Bởi vậy, ông tin rằng kế hoạch mua cổ phiếu quỹ là hợp lý. Về mục tiêu vốn hoá mới, Musk không đưa Tesla Optimus (robot mang hình dạng con người mới được ra mắt) vào kế hoạch này. Theo ông, Tesla cần nỗ lực rất nhiều, làm việc hiệu quả và một chút may mắt để vượt Apple và Aramco.

Dẫu vậy, giới chuyên gia Phố Wall lại nhận định rằng mục tiêu mà Musk đưa ra “còn lâu” mới đạt được. Doanh thu và tỷ suất lợi nhuận quý III của Tesla đều không đạt ước tính, đây là lần đầu tiên kể từ quý III/2021, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Musk cũng giải thích nguyên nhân phần nào là do nhu cầu “thấp hơn một chút so với bình thường” do kinh tế Trung Quốc và châu Âu giảm tốc.

Kết quả kinh doanh quý trước và lời bình luận không mấy khả quan về nhu cầu đã khiến nhiều nhà phân tích hạ mục tiêu giá với Tesla. Mục tiêu giá trung bình của hãng xe điện là 293 USD, cao hơn 40% so với mức đóng cửa hôm 20/10 là 207,28 USD.

Ryan Brinkman - nhà phân tích của JPMorgan, cho biết: “Chúng tôi vẫn thận trọng về định giá của Tesla, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng tăng trưởng ít khả quan và những rủi ro khác ảnh hưởng đến mục tiêu giá chúng tôi đưa ra đến tháng 12/2023.”

Khi người tiêu dùng Mỹ chịu tác động bởi lạm phát và lãi suất tăng nhanh, nhà đầu tư đang chú ý đến nhu cầu với những hàng hoá không thiết yếu và giá trị cao như ô tô trong mùa báo cáo tài chính này. Sau khi Tesla ghi nhận doanh số giao hàng thấp hơn dự kiến, giới phân tích và đầu tư bắt đầu để ý đến việc nhu cầu suy giảm.

Rủi ro với nhu cầu là mối lo ngại đặc biệt lớn với Tesla vì mức định giá cao của công ty này phụ thuộc vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tỷ số P/E của Tesla là 49 lần, trong khi S&P 500 là 18 lần.

John Murphy - nhà phân tích của BofA, cho biết: “Cổ phiếu Tesla được định giá nhờ khả năng tăng trưởng trong tương lai, mà trong đó khả năng tiếp cận vốn chi phí thấp là yếu tố quan trọng.” Ông lưu ý rằng, định giá hiện tại của Tesla có thể đã ở mức hợp lý, đặc biệt là khi thị trường biến động như hiện tại.

Định giá của Tesla có thể “chững lại” khi kinh tế toàn cầu bất ổn. Song, các vấn đề về chuỗi cung ứng, logistics và nguyên liệu thô tăng giá là những yếu tố giúp các nhà phân tích vẫn giữ triển vọng tăng giá trong dài hạn với Tesla.

Emmanuel Rosner - nhà phân tích của Deutsche Bank, nhận định: “Dù Tesla không ‘miễn nhiễm’ trước suy thoái, nhưng chúng tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận của họ có thể hồi phục mạnh hơn so với phần còn lại của ngành trong khi kinh tế toàn cầu suy thoái”. Dù vậy, ông đã hạ mục tiêu giá với cổ phiếu Tesla là 355-390 USD.

Tổng hợp