Chỉ trong vòng 12 đến 18 tháng tới, robot Optimus của Tesla sẽ làm được những việc nhà tinh vi như rửa bát, đổ rác mà chưa robot nào trên thế giới làm được.

Bài toán rửa bát "khó nhằn" mà chưa robot nào làm được

Trong một buổi trò chuyện mới đây với hai nhà đầu tư công nghệ Gavin Baker và Antonio Gracias, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra cột mốc thời gian cụ thể đến bất ngờ cho bước nhảy vọt tiếp theo của dự án robot hình người Optimus.

Câu chuyện bắt đầu từ một mong muốn rất đời thường của Gavin Baker. Dù có một cuộc hôn nhân viên mãn, ông vẫn cực kỳ ngại việc phải đi đổ rác hay dọn dẹp bát đĩa, và tự hỏi bao giờ mới có thể sở hữu một robot Optimus để thay ông gánh vác những việc này. Đáp lại, Elon Musk khẳng định chắc nịch: "Tôi nghĩ Optimus sẽ có khả năng làm được những việc như anh vừa mô tả trong khoảng 12 đến 18 tháng tới."

Đáng chú ý, người đứng đầu Tesla lập tức bóc tách độ khó thực sự đằng sau một công việc tưởng chừng đơn giản như rửa bát đĩa:

"Việc nhặt một chiếc đĩa vẫn còn dính thức ăn thừa, gạt sạch thức ăn, đưa vào bồn rửa, làm sạch, lau khô rồi cất gọn gàng, an toàn vào tủ... thực sự là một thử thách cực kỳ khó. Hiện tại, chưa có bất kỳ robot hình người nào trên thế giới làm được điều đó cả. Nhưng tôi tin Optimus sẽ làm được trong vòng 12 đến 18 tháng tới."

Elon Musk phát biểu trực tuyến từ Thâm Quyến, Trung Quốc (Ảnh: NYT)

Theo viễn cảnh mà Musk vẽ ra, khi đã làm chủ được các thao tác tinh xảo, Optimus sẽ không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp. Nó có thể trở thành gia sư dạy học cho trẻ nhỏ, người trông trẻ kiêm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho con cái trong nhà, nhân viên cắt cỏ ngoài vườn hay thậm chí là nấu bữa tối.

"Hầu hết mọi người đều muốn sở hữu một R2-D2 hay C-3PO (hai robot nổi tiếng trong Star Wars) của riêng mình, nhưng Optimus sẽ còn hữu ích hơn thế nhiều," Musk nhấn mạnh.

Không phải việc nhà, công nghiệp nặng mới là "mặt trận" đầu tiên

Dù vẽ ra tương lai đầy hứa hẹn trong từng căn bếp, Elon Musk lại bất ngờ tiết lộ rằng ứng dụng giá trị nhất và được ưu tiên hàng đầu của Optimus trong giai đoạn đầu không phải là phục vụ gia đình, mà là công nghiệp nặng, điển hình là khai thác mỏ và tinh luyện quặng.

Tesla đang huấn luyện robot Optimus đổ rác và nấu ăn (Ảnh: CNBC)

Musk thẳng thắn chỉ ra rằng nước Mỹ đang phụ thuộc quá lớn vào các quốc gia khác trong khâu khai thác và tinh luyện khoáng sản. "Tôi cho rằng để đảm bảo an ninh quốc gia, chúng ta bắt buộc phải tự thực hiện được những công đoạn này ngay trong lòng nước Mỹ," CEO Tesla khẳng định.

Với khả năng vận hành bền bỉ 24/7 trong những môi trường khắc nghiệt và độc hại nhất, đội quân robot hình người của Tesla được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực và chi phí cao, giúp Mỹ tái thiết năng lực khai khoáng nội địa.

Tương lai "mỗi nhà một hoặc hai con robot"

Theo lộ trình của Elon Musk, thị trường dân dụng sẽ là bước đi tất yếu ngay sau khi Optimus chứng minh được năng lực cày ải tại các hầm mỏ và nhà máy công nghiệp nặng.

"Một khi vượt qua giai đoạn đảm nhận các công việc công nghiệp nặng hoạt động 24/7, sẽ đến thời điểm việc sở hữu một con robot trong nhà trở nên hoàn toàn hợp lý. Và tôi tin rằng hầu như ai cũng sẽ muốn có một con, nếu không muốn nói là hai con," vị tỷ phú kết luận.