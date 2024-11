Elon Musk muốn làm điều không tưởng, du lịch từ Mỹ đến Anh chỉ 29 phút

Mục tiêu của Elon Musk là giúp vận chuyển hành khách du lịch giữa các thành phố lớn chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ bằng tên lửa Starship. Chiếc tàu vũ trụ bằng thép không gỉ dài 120m này có khả năng đạt tốc độ lên tới 27.000 km/h, vượt xa tốc độ tối đa khoảng 1.000 km/h của các máy bay thương mại hiện nay.

Tham vọng của Elon Musk tái sinh nhờ ông Donald Trump

Theo người dùng Twitter @ajtourville, dưới thời Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Cục Hàng không Liên bang (FAA) có thể đã chấp thuận các kế hoạch du lịch “Trái đất đến Trái đất” đầy tham vọng của SpaceX trong vài năm tới. Musk đã xác nhận tính khả thi của dự án, cho biết: “Điều này hiện đã có thể thực hiện được. Ông cũng nhấn mạnh rằng dự án đã thu hút sự chú ý trở lại sau khi ông Trump tái đắc cử”.

Kế hoạch này đã được hình thành gần một thập kỷ và dự kiến Starship có thể chở tới 1.000 hành khách, bay vào quỹ đạo và di chuyển song song với bề mặt Trái Đất để đến thành phố đích. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, hành khách sẽ phải chịu lực G mạnh trong quá trình cất cánh và hạ cánh, cùng với điều kiện trọng lực thấp khi bay, điều này dẫn đến yêu cầu phải thắt dây an toàn trong suốt hành trình.

Mặc dù khái niệm này có tiềm năng lớn nhưng vẫn còn nhiều rào cản pháp lý và an toàn mà SpaceX cần vượt qua để hiện thực hóa tầm nhìn này. Trong một dòng tweet năm 2019, Musk đã mô tả Starship là “ICBM (tên lửa liên lục địa) bay với tốc độ Mach 25”, với thời gian bay tối đa từ 15 đến 20 phút, loại bỏ nhu cầu về các tiện nghi truyền thống trên máy bay như nhà vệ sinh hay khu vực dành cho phi công. Ông cũng nhấn mạnh đến sự an toàn trong các chuyến bay, so sánh trải nghiệm này với tàu lượn siêu tốc Space Mountain của Disney.

Dưới đây là thời gian bay dự kiến của Starship cho một số tuyến đường quốc tế:

- Từ London đến New York: 29 phút

- Từ New York đến Paris: 30 phút

- Từ Honolulu đến Tokyo: 30 phút

- Từ Tokyo đến Delhi: 30 phút

- Từ Sydney đến Singapore: 31 phút

- Từ Los Angeles đến London: 32 phút

- Từ London đến Hồng Kông: 34 phút

- Từ London đến Cape Town: 34 phút

- Từ Sydney đến Delhi: 36 phút

- Từ San Francisco đến Delhi: 40 phút

- Từ New York đến Sydney: 49 phút

Để so sánh, chuyến bay từ San Francisco đến Delhi hiện tại của Air India mất khoảng 15 giờ. Nếu Starship có thể thực hiện hành trình này trong 40 phút, điều đó sẽ giảm thời gian đi lại tới 95%, nhanh hơn 22 lần so với công nghệ du lịch hiện tại.

Một bài đăng trên X cũng suy đoán rằng FAA có thể bật đèn xanh cho chuyến du hành “Trái đất đến Trái đất” của Starship trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền ông Donald Trump.