Elon Musk lại có tuyên bố gây chấn động, vẽ ra viễn cảnh như mơ: Liệu có khả thi hay chỉ là hứa suông?

Dự án đầy tham vọng được mô tả bằng những con số không tưởng.

Tham vọng kết nối Texas và lời hứa 320 km/h

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội X, Elon Musk tuyên bố The Boring Company đang bắt tay xây dựng một "đường hầm Hyperloop tiền đề" kết nối hai thành phố lớn của bang Texas là Austin và San Antonio. Mục tiêu cốt lõi của dự án là giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên hành lang di chuyển dài khoảng 130 km.

Theo tính toán của Musk, dòng xe lưu thông đông đúc hiện nay có thể khiến thời gian di chuyển giữa hai đô thị này kéo dài tới 2,5 giờ đồng hồ. Hệ thống đường hầm mới được kỳ vọng sẽ cho phép các phương tiện vận hành với tốc độ vượt quá khoảng 320 km/h, qua đó rút ngắn toàn bộ hành trình xuống chỉ còn dưới 30 phút.

Ý tưởng về Hyperloop lần đầu được Musk xướng lên vào năm 2013 với hình ảnh các khoang tàu chở khách lao đi trong ống áp suất thấp. Tuy nhiên, ở đề xuất mới tại Texas, bản chất kỹ thuật vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Musk chưa làm rõ liệu hệ thống sẽ dùng các khoang tàu chuyên dụng hay chỉ đơn thuần cho xe điện chạy tốc độ cao trong hầm.

Phía The Boring Company sau đó đã nhanh chóng tương tác với bài đăng của Musk khi khẳng định công ty "rất hào hứng và vinh dự" nếu được thực hiện dự án. Mặc dù vậy, công ty này cũng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết kỹ thuật hay lộ trình cụ thể nào để làm sáng tỏ đề xuất trên.

Ảnh: The Boring Company

Bức tranh thiếu hụt thông tin

Dù thông tin được lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông, bức tranh tổng thể về dự án Hyperloop Texas hiện vẫn hoàn toàn trống trải ở những khía cạnh vận hành quan trọng nhất. Elon Musk không công bố tuyến đường cụ thể, mốc thời gian khởi công, chi phí dự kiến hay phương thức huy động vốn cho công trình hạ tầng này.

Đáng chú ý hơn, kế hoạch của Musk dường như vẫn chưa chạm tới các cơ quan quản lý giao thông địa phương. Bà Jori Liu, Giám đốc truyền thông của Cơ quan Quản lý Giao thông Khu vực Trung tâm Texas, chia sẻ với báo giới rằng cơ quan này chỉ biết đến kế hoạch xây hầm của Musk thông qua bài đăng trên mạng xã hội X.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại San Antonio. Đại diện quận Bexar xác nhận địa phương chưa nhận được bất kỳ văn bản làm việc chính thức nào hay lời liên hệ nào từ The Boring Company. Điều này đồng nghĩa với việc dự án chưa trải qua bất kỳ quy trình đánh giá tác động môi trường, khảo sát địa chất hay xin cấp phép pháp lý tối thiểu nào theo quy định hiện hành.

Sự lệch pha giữa tuyên bố truyền thông cá nhân và quy trình làm việc với chính quyền địa phương khiến nhiều chuyên gia giao thông hoài nghi về tính khả thi thực tế của dự án, coi đây là một chiêu trò thu hút sự chú ý quen thuộc hơn là một dự án hạ tầng đã sẵn sàng triển khai.

Lịch sử những hứa hẹn và khoảng cách nghiệt ngã với thực tế

Hoài nghi của dư luận hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào lịch sử phát triển các dự án đường hầm của Elon Musk. Đây không phải lần đầu tiên San Antonio nhận được lời đề nghị từ The Boring Company. Trước đó, một kế hoạch xây dựng đường hầm nối sân bay San Antonio với trung tâm thành phố cũng từng được đưa ra nhưng nhanh chóng rơi vào bế tắc và bị xếp xó.

Nhìn rộng ra toàn quốc, danh sách các đường hầm "trên giấy" của Musk trải dài từ Chicago cho đến hành lang kết nối New York và Washington, D.C. Tất cả những siêu dự án này đều dừng lại ở mức tuyên bố hoang đường hoặc bị hủy bỏ sau khi gặp phải các rào cản về pháp lý, chi phí và kỹ thuật.

Ảnh: The Boring Company

Cho đến thời điểm hiện tại, dự án đường hầm thương mại duy nhất mà The Boring Company thực hiện thành công và đang đi vào vận hành là Vegas Loop tại Las Vegas. Tuy nhiên, hệ thống này khác xa so với viễn cảnh Hyperloop thần tốc mà Musk từng vẽ ra.

Vegas Loop thực chất chỉ là một hệ thống đường hầm hẹp vận chuyển hành khách bằng các dòng xe Tesla do tài xế lái, kết nối Trung tâm Hội nghị Las Vegas với một vài sòng bạc lân cận. Tốc độ tối đa của xe trong hầm chỉ đạt khoảng 56 km/h – chậm hơn gần 6 lần so với mục tiêu 320 km/h đặt ra cho tuyến Texas.

Đáng ngạc nhiên hơn, con số 320 km/h này thậm chí còn là bước lùi đáng kể so với những tuyên bố hào tháng trước đó của The Boring Company. Vào năm 2022, công ty từng thông báo khởi động thử nghiệm quy mô lớn cho Hyperloop với lời hứa hẹn trên website về tốc độ vận tải hành khách vượt quá hơn 965 km/h.

Tuyên bố về đường hầm Hyperloop nối Austin và San Antonio thể hiện rõ tầm nhìn nhất quán của Elon Musk trong việc tái cấu trúc giao thông đô thị bằng công nghệ ngầm. Việc rút ngắn hành trình giữa hai trung tâm kinh tế sôi động của Texas xuống dưới 30 phút là một triển vọng đầy hấp dẫn đối với cư dân địa phương.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa một ý tưởng truyền thông bùng nổ trên mạng xã hội và một dự án hạ tầng giao thông khả thi vẫn còn rất xa. Khi The Boring Company chưa thể chứng minh năng lực nâng tốc độ vận hành thực tế từ 56 km/h tại Las Vegas lên 320 km/h tại Texas, cùng với việc chưa hề làm việc với chính quyền địa phương, Hyperloop Texas nhiều khả năng vẫn chỉ dừng lại ở mức một đề xuất đầy tham vọng nhưng thiếu căn cứ thực tiễn.

Theo Slashgear