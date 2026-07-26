Elon Musk công khai ý tưởng về tương lai công nghệ AI ngoài không gian

Tỷ phú Elon Musk Elon Musk hé lộ những tham vọng mới như xây dựng trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian và dự báo AI sớm vượt trí tuệ con người.

Lần xuất hiện trên tạp chí The Economist mới đây đánh dấu cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên của tỷ phú Elon Musk kể từ sau sự kiện SpaceX niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hồi tháng 6/2026, đưa định giá tài sản cá nhân của ông có lúc chạm mốc 1.250 tỷ USD và trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản trên 1.000 tỷ USD.

Trong buổi chia sẻ, trọng tâm chiến lược công nghệ mới của Musk là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và hạ tầng hàng không vũ trụ. Tỷ phú công khai dự định hợp nhất công ty AI cá nhân với SpaceX nhằm phát triển các hệ thống xử lý tác vụ nhận thức và lập trình phần mềm, đồng thời tận dụng năng lực sản xuất của Tesla để chế tạo robot hình người.

Nói về AI, Musk thừa nhận cảm xúc của ông liên tục biến động giữa trạng thái cực kỳ phấn khích và nỗi lo ngại sâu sắc. Dù vậy, ông lựa chọn tiếp cận công nghệ này theo hướng tích cực. Giới quan sát nhận định những dự báo của Musk khó có thể bị phớt lờ, bởi trong hơn hai thập kỷ qua, ông đã nhiều lần thương mại hóa thành công các lĩnh vực từng bị xem là phi thực tế như xe điện thương mại, tên lửa đẩy tái sử dụng hay mạng Internet vệ tinh băng thông rộng.

Tỷ phú Elon Musk trong buổi phỏng vấn với The Economist. (Ảnh: Cathlin McCullough)

Theo dự báo của ông, hệ thống AI có thể vượt qua tổng trí tuệ của toàn nhân loại chỉ trong 5 năm tới. Musk cho rằng sự phát triển của AI và robot gánh vác các công việc thể lực lẫn trí óc sẽ khiến lao động của con người trở thành yếu tố không bắt buộc. Trong vòng 10 năm tới, sự bùng nổ của robot trong lực lượng lao động được dự báo sẽ mở ra kỷ nguyên dư thừa vật chất đến mức tiền tệ truyền thống không còn nhiều giá trị.

Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt điện năng và hạn chế hạ tầng trên mặt đất, Musk tiết lộ kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngay ngoài không gian để tận dụng nguồn năng lượng mặt trời trực tiếp. Khi AI và robot tạo ra lượng hàng hóa, dịch vụ dư thừa với chi phí sản xuất cực thấp, ông nhận định các chính phủ sẽ phải triển khai chính sách “thu nhập cao phổ quát” để phân phối lại tài sản. Trong bối cảnh nguồn cung hàng hóa vô hạn, nền kinh tế sẽ đối mặt với nguy cơ giảm phát thay vì lạm phát truyền thống.

Bên cạnh các viễn cảnh tăng trưởng, Musk cũng bày tỏ sự lo ngại về rủi ro an toàn của AI. Ông ủng hộ đề xuất của Demis Hassabis, đồng sáng lập Google DeepMind, về việc thiết lập cơ chế tự kiểm duyệt trước khi phát hành các mô hình mới. Tuy nhiên, Musk cho rằng cơ chế này chỉ hiệu quả khi có sự tham gia của các phòng thí nghiệm hàng đầu từ cả Mỹ và Trung Quốc.

Do vậy, Elon Musk đề xuất quy trình kiểm tra chéo, cho phép các đối thủ cạnh tranh trực tiếp dành từ 1 đến 2 tuần để đánh giá và tìm lỗ hổng trên mô hình của nhau trước khi công bố rộng rãi. Để thúc đẩy minh bạch và an toàn chung cho công nghệ này, Musk tuyên bố sẵn sàng gác lại những mâu thuẫn cá nhân và các vụ kiện tụng kéo dài với CEO Sam Altman của OpenAI.

Đánh giá về năng lực AI của Trung Quốc, tỷ phú Mỹ dành nhiều lời khen cho mô hình Kimi K3 do công ty Moonshot AI phát triển. Ông nhận định Trung Quốc sở hữu lợi thế lớn nhờ hạ tầng năng lượng khổng lồ phục vụ các trung tâm dữ liệu và năng lực sản xuất robot quy mô công nghiệp. Đồng thời, Musk dự báo Trung Quốc sẽ sớm giải quyết được nút thắt về công nghệ in thạch bản để tự chủ sản xuất chip AI cao cấp trong thời gian ngắn hơn nhiều so với dự đoán của giới phân tích phương Tây.